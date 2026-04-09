Del cemento al césped sintético: las claves del renacer del pádel en los barrios

El deporte que supo ser furor hace tres décadas volvió renovado. Con mejores canchas y menos riesgo de lesiones, se convirtió en el punto de encuentro de todas las edades.
El sonido de la pelota contra el vidrio se volvió una constante en casi todos los barrios. Lo que hace unos años parecía un recuerdo de los noventa, hoy es una realidad que llena clubes y complejos desde temprano hasta bien entrada la noche. El pádel pegó la vuelta, pero no de la misma manera en que se lo recordaba. Ya no se trata de aquel deporte "romperrodillas" que dejó a muchos fuera de la cancha hace tres décadas, sino de una versión modernizada que supo atraer tanto a los nostálgicos como a los pibes que recién arrancan a pegarle a la redonda.
La gran diferencia de este "Pádel 2.0" está en el suelo que se pisa. El viejo cemento pintado de azul o verde, que era durísimo para las articulaciones, le dejó su lugar al césped sintético con arena, una superficie mucho más amigable para el cuerpo. Además, los muros de ladrillo fueron reemplazados por paneles de vidrio templado, lo que permite una visión total del juego y una dinámica mucho más rápida.
Pero el fenómeno no es solamente deportivo, sino puramente social. Jugar un turno de pádel se transformó en el nuevo "asado" o en la excusa perfecta para el después del laburo. Es un deporte que permite charlar, reírse de un error y, sobre todo, compartir un tercer tiempo que es tan importante como el partido mismo. No hace falta ser un atleta de élite para divertirse, y esa baja barrera de entrada es lo que permitió que se armen grupos de todas las edades, mezclando a padres con hijos o a compañeros de oficina en un mismo picado.
Sin embargo, a pesar de las mejoras en el terreno, la prevención sigue siendo una parte fundamental para que el vicio no termine en el consultorio. La intensidad de los partidos actuales, donde la pelota vuela más rápido, exige un mínimo de cuidado previo.
En definitiva, el pádel encontró la forma de reinventarse y sacarse de encima los prejuicios del pasado. Con complejos que ofrecen servicios de cafetería, vestuarios de primer nivel y turnos que hay que reservar con días de anticipación, queda claro que este regreso no es una moda pasajera. Se trata de una disciplina que supo adaptarse a los tiempos que corren, priorizando el encuentro humano y la salud por sobre la competencia feroz. El pádel volvió para quedarse, y esta vez parece tener cuerda para rato.
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