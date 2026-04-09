Del cemento al césped sintético: las claves del renacer del pádel en los barrios

El sonido de la pelota contra el vidrio se volvió una constante en casi todos los barrios. Lo que hace unos años parecía un recuerdo de los noventa, hoy es una realidad que llena clubes y complejos desde temprano hasta bien entrada la noche. El pádel pegó la vuelta, pero no de la misma manera en que se lo recordaba. Ya no se trata de aquel deporte "romperrodillas" que dejó a muchos fuera de la cancha hace tres décadas, sino de una versión modernizada que supo atraer tanto a los nostálgicos como a los pibes que recién arrancan a pegarle a la redonda.