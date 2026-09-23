Hollywood: condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de cárcel por agresión sexual

Luego de las acusaciones en su contra, Weinstein fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Vale recordar que Weinstein ya había sido declarado culpable de agresión sexual en primer grado contra Haley, así como por violación en tercer grado contra la exaspirante a actriz Jessica Mann en 2020, causas por las que fue condenado a 23 años de cárcel. En 2024, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló la condena y ordenó un nuevo juicio, que tuvo lugar en junio de 2025, cuando fue absuelto de otro cargo por delito sexual relacionado con las acusaciones de la exmodelo Kaja Sokola.