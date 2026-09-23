Hollywood: condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de cárcel por agresión sexual

El exproductor cinematográfico había sido acusado por una exasistente. Además de esta sentencia, desde 2023 cumple otra a 16 años de prisión por los delitos de violación y agresión sexual.
Un jurado de Nueva York condenó este miércoles a 15 años de prisión al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, encarcelado desde 2020, tras ser declarado culpable de un delito de agresión sexual cometido en 2006. Su sentencia llegó más de un año después de que fuese declarado culpable de agredir sexualmente de la exasistente de producción Miriam Haley, que lo acusó de practicarle sexo oral a la fuerza en 2006 en su apartamento en Manhattan.
El escándalo de Weinstein originó el movimiento #MeToo ('Yo También', en español), con el que cientos de mujeres denunciaron haber sufrido episodios de abuso sexual. Las acusaciones contra el exproductor provocaron su destitución inmediata de Miramax, la empresa que él mismo había fundado, y su expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Weinstein deberá registrarse como delincuente sexual y pasar cinco años de libertad condicional supervisada, una vez cumplida la condena de 15 años de cárcel, según indicó el juez Curtis Farber en su sentencia. La condena fue mayor que los nueve años solicitados por su defensa, pero algo menor que la de la Fiscalía, que había pedido 20 años de cárcel para el exproductor.
Vale recordar que Weinstein ya había sido declarado culpable de agresión sexual en primer grado contra Haley, así como por violación en tercer grado contra la exaspirante a actriz Jessica Mann en 2020, causas por las que fue condenado a 23 años de cárcel. En 2024, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló la condena y ordenó un nuevo juicio, que tuvo lugar en junio de 2025, cuando fue absuelto de otro cargo por delito sexual relacionado con las acusaciones de la exmodelo Kaja Sokola.
El exproductor de 73 años, que se mantuvo firme en su inocencia a lo largo del tiempo y siempre negó cualquier relación sexual no consentida, fue condenado en febrero de 2023 a otros 16 años de prisión por la Justicia de Los Ángeles también por delitos de violación y agresión sexual.
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