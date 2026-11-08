Los dos regalos que preparó Javier Milei para recibir a León XIV

El primero de los presentes es una medalla que lleva grabados, de un lado, el escudo de la República Argentina y, del otro, el del Vaticano. La pieza incluye una inscripción especial en homenaje a la visita: “Visita de su Santidad León XIV”. El segundo regalo es un aspersor utilizado para arrojar agua bendita, cuyo mango tiene estampada la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. El detalle también está relacionado con la asunción del Papa, que tuvo lugar el 8 de mayo.