Los dos regalos que preparó Javier Milei para recibir a León XIV

El presidente eligió dos presentes con símbolos argentinos y vaticanos para entregarle al Papa durante la reunión bilateral prevista para este domingo en la Casa Rosada.
Javier Milei preparó dos regalos especiales para el Papa León XIV, que le entregará durante el encuentro bilateral que se lleva a cabo este domingo en la Casa Rosada, en el marco de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. Los obsequios son una medalla conmemorativa de plata con detalles en oro y un aspersor litúrgico confeccionado en plata y ébano, ambos con elementos vinculados a la identidad argentina y a la Iglesia Católica.
El primero de los presentes es una medalla que lleva grabados, de un lado, el escudo de la República Argentina y, del otro, el del Vaticano. La pieza incluye una inscripción especial en homenaje a la visita: “Visita de su Santidad León XIV”. El segundo regalo es un aspersor utilizado para arrojar agua bendita, cuyo mango tiene estampada la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. El detalle también está relacionado con la asunción del Papa, que tuvo lugar el 8 de mayo.
La recepción de León XIV en la Casa de Gobierno comenzó a las 17.20, luego de su paso por el Monumento a San Martín. La reunión bilateral cuenta únicamente con la presencia del Presidente y el Papa. La entrega de los obsequios forma parte del encuentro institucional entre ambos, uno de los momentos centrales de la agenda del Pontífice durante su paso por Buenos Aires.
Después del encuentro, León XIV saludará a los ministros del Gobierno y se trasladará al Palacio Libertad, donde participará de un acto con legisladores, integrantes de la Corte Suprema, jueces, representantes del cuerpo diplomático, empresarios e invitados especiales.
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