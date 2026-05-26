Causa AFA: el dueño de Sur Finanzas aseguró que es "inocente"

El titular de Sur Finanzas está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran la entidad que comanda Tapia.

Sin embargo, Vallejo sostiene su inocencia y manifestó que personas de su confianza lo traicionaron, por lo que se vio obligado a cerrar todas las sucursales de la empresa.

En una entrevista en 2023, el financista sostuvo: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".