Sociedad |

Causa AFA: el dueño de Sur Finanzas aseguró que es "inocente"

El financista Ariel Vallejo, cercano a Claudio ‘Chiqui‘ Tapia, declaró por la causa en la que está señalado como líder de una asociación ilícita.

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, vinculado con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, declaró por la causa que lo señala como líder de una asociación ilícita, y sostuvo que es "inocente", además de asegurar que ésta es "una causa mediática”.

El financista se presentó este martes ante el juez federal Luis Armella en los tribunales de Lomas de Zamora, pero se negó a contestar preguntas y asistió con un escrito en el que se declaraba "inocente de la totalidad de los hechos", además de rechazar "enfática y categóricamente" las imputaciones en su contra.

ADEMÁS: El caso del financista de la AFA también alcanza al tenis argentino

Vallejo había faltado a su primera citación, que fue el pasado 5 de mayo porque sus abogados le recomendaron que no lo hiciera debido a que había "varias apelaciones pendientes". A pesar de que la fiscal Cecilia Incardona pidió su detención por no haber asistido, Armella se negó y reagendó la indagatoria para este martes.

SjgyQRK8
Sur Finanzas investigadas por maniobras en la compra-venta de dólares durante la presidencia de Alberto Fernández

Sur Finanzas investigadas por maniobras en la compra-venta de dólares durante la presidencia de Alberto Fernández

El titular de Sur Finanzas está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran la entidad que comanda Tapia.

ADEMÁS: Autorizan a Chiqui Tapia a salir del país y podrá estar en el Mundial

Sin embargo, Vallejo sostiene su inocencia y manifestó que personas de su confianza lo traicionaron, por lo que se vio obligado a cerrar todas las sucursales de la empresa.

En una entrevista en 2023, el financista sostuvo: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados