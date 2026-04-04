ATENEA cumplió su misión y dejó datos clave para el futuro espacial argentino

La operación comenzó pocas horas después del lanzamiento de Artemis II. Tras su liberación, ATENEA ejecutó una secuencia autónoma de activación y estabilización que culminó con el establecimiento del primer contacto con las estaciones terrestres. A lo largo de la misión, el equipo técnico realizó tareas de seguimiento, control y procesamiento de datos.

Objetivos del proyecto

Entre los principales objetivos del proyecto se destacó la medición de radiación en distintas trayectorias, la evaluación del comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas y la validación de sistemas de comunicación de largo alcance. Además, se analizaron señales de navegación en altitudes superiores a las de constelaciones como GPS, GLONASS y Galileo.

Los datos recolectados serán analizados en los próximos meses y permitirán evaluar el desempeño de los sistemas en vuelo. La información obtenida será clave para mejorar diseños y fortalecer futuras misiones, tanto en el ámbito científico como en aplicaciones tecnológicas.

El desarrollo de ATENEA fue liderado por la CONAE en conjunto con universidades y organismos científicos, en un esquema de trabajo colaborativo que integró distintas capacidades del sistema nacional. La participación en Artemis II implicó además superar exigentes procesos de validación junto a la NASA, lo que posicionó al proyecto en un entorno operativo de máxima complejidad.

Con el cierre de la misión, ATENEA deja un balance positivo: validación tecnológica, experiencia operativa y datos concretos obtenidos en condiciones reales de espacio profundo. Un paso significativo para la industria espacial argentina, que busca ampliar su alcance y consolidar su presencia en futuras misiones internacionales.