ATENEA cumplió su misión y dejó datos clave para el futuro espacial argentino

La CONAE confirmó que el microsatélite ATENEA cumplió con éxito sus 20 horas de operación en el marco de Artemis II.
La misión del microsatélite argentino ATENEA concluyó con éxito y dejó un saldo considerado clave para el desarrollo tecnológico del país en materia espacial. Así lo confirmó la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), que destacó que el dispositivo cumplió las 20 horas previstas de operación en el espacio profundo y transmitió correctamente la totalidad de los datos programados.
El cubesat formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria y tuvo como objetivo principal validar tecnologías nacionales en un entorno de alta exigencia. Su desempeño permitió generar información real que será utilizada para el diseño de futuras misiones de mayor complejidad.
Durante su operación, ATENEA logró comunicarse con estaciones terrestres ubicadas en Córdoba y Tierra del Fuego, desde donde se monitoreó su funcionamiento y se recibieron los datos de telemetría. La primera señal fue captada a más de 40.000 kilómetros de distancia, en una prueba concreta de las capacidades de comunicación desarrolladas en el país.
El satélite también marcó un récord para la actividad espacial argentina al superar los 70.000 kilómetros de distancia respecto de la Tierra, lo que lo convierte en el desarrollo nacional que más lejos llegó hasta el momento. Ese hito permitió ensayar enlaces de comunicación en condiciones reales de espacio profundo.
La operación comenzó pocas horas después del lanzamiento de Artemis II. Tras su liberación, ATENEA ejecutó una secuencia autónoma de activación y estabilización que culminó con el establecimiento del primer contacto con las estaciones terrestres. A lo largo de la misión, el equipo técnico realizó tareas de seguimiento, control y procesamiento de datos.
Entre los principales objetivos del proyecto se destacó la medición de radiación en distintas trayectorias, la evaluación del comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas y la validación de sistemas de comunicación de largo alcance. Además, se analizaron señales de navegación en altitudes superiores a las de constelaciones como GPS, GLONASS y Galileo.
Los datos recolectados serán analizados en los próximos meses y permitirán evaluar el desempeño de los sistemas en vuelo. La información obtenida será clave para mejorar diseños y fortalecer futuras misiones, tanto en el ámbito científico como en aplicaciones tecnológicas.
El desarrollo de ATENEA fue liderado por la CONAE en conjunto con universidades y organismos científicos, en un esquema de trabajo colaborativo que integró distintas capacidades del sistema nacional. La participación en Artemis II implicó además superar exigentes procesos de validación junto a la NASA, lo que posicionó al proyecto en un entorno operativo de máxima complejidad.
Con el cierre de la misión, ATENEA deja un balance positivo: validación tecnológica, experiencia operativa y datos concretos obtenidos en condiciones reales de espacio profundo. Un paso significativo para la industria espacial argentina, que busca ampliar su alcance y consolidar su presencia en futuras misiones internacionales.
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