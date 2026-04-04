La misión Artemis II ya está a mitad de camino hacia la Luna

Velocidad de 5.600 kilómetros por hora

La cápsula avanza a más de 5.600 kilómetros por hora y, según los últimos datos, se encuentra a más de 180.000 kilómetros de la Tierra. La llegada a las proximidades de la Luna está prevista para el lunes, cuando la tripulación sobrevuela la cara oculta del satélite, un punto clave de la misión.

Durante ese tramo, los astronautas tomarán imágenes y recopilarán información que será fundamental para las próximas etapas del programa Artemis, que apunta a concretar un nuevo alunizaje en los próximos años.

Desde la agencia espacial destacaron el buen ánimo de la tripulación, que combina momentos de trabajo intenso con instancias de distensión en el interior de la nave. “Hay muchas cosas sucediendo a bordo”, señalaron desde el equipo de control de misión en Houston.

En paralelo, la misión genera expectativa a nivel global. La Agencia Espacial Europea difundió imágenes recientes de la cápsula Orión en pleno trayecto, mientras que la Agencia Espacial Canadiense anunció una comunicación en vivo con uno de los tripulantes.

Embed ✅#Artemis II update: Day 4, Orion is moving at 3535 km/h, 289 239 km from Earth and 162 699 km from the Moon. Spacecraft 'selfie' taken by a camera on one of the solar arrays, from left: European Service Module, Adapter Module and Crew Module (pic: NASA). See… pic.twitter.com/VmlDUMcYx2 — European Space Agency (@esa) April 4, 2026

Además, la NASA habilitó un sistema de seguimiento en tiempo real para que el público pueda monitorear la posición de la nave, su velocidad y la distancia respecto de la Tierra y la Luna.

Artemis II representa el primer vuelo tripulado del programa y es considerado un paso decisivo en la nueva carrera espacial. Su éxito no sólo marcaría el regreso de misiones humanas al entorno lunar, sino que también sentaría las bases para futuras exploraciones más profundas, incluyendo viajes a Marte.

Por ahora, la misión continúa su curso sin sobresaltos y se acerca a un momento clave: el sobrevuelo lunar que podría quedar en la historia como el inicio de una nueva era en la exploración espacial.