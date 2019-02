Aumentan los ataques a médicos en los hospitales

En un trabajo conjunto de la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires y el Estudio Miglino y Abogados, especializado en violencia social, una vez más se hizo público el informe sobre las situaciones que padecen los médicos y trabajadores de la salud en general, dentro de los hospitales porteños y del Conurbano bonaerense, destacando un crecimiento del 20 por ciento con relación al último informe del año 2017.

¿Qué mide el trabajo? La violencia física y psicológica intrahospitalaria por causas de agresiones externas, y se afirma que se trata del segundo motivo de baja de médicos, enfermeros y auxiliares en general, luego de las ausencias motivadas por enfermedades personales.

“La violencia en los hospitales padecida por facultativos de la medicina, enfermeros, auxiliares de enfermería y todo el personal ligado a la salud, incluidos los propios guardias de seguridad, es un problema que viene creciendo desde hace cinco años. Por ese motivo los profesionales de Miglino y Abogados junto a 120 colaboradores de la ONG Defendamos Buenos Aires, llevan adelante una encuesta abarcando los nosocomios ubicados en ambos márgenes de la General Paz”, dijo el abogado Miglino.

Para el letrado, “los resultados no son alentadores toda vez que 2016 terminó con 486 ataques, 2017 con 597 y en 2018 fueron 723 casos, en un explosivo avance del 21 por ciento anual y con nada menos que dos agresiones cada 24 horas”.

El trabajo sostiene que para combatir esta problemática, la Legislatura porteña ya sancionó una norma que modifica el artículo 53 del Código Contravencional y establece como agravante la agresión a trabajadores de la salud y la educación. Antes la condena era de uno a cinco días de trabajo comunitario, una multa de 200 a 1.000 pesos o uno a cinco días de arresto. Ahora se duplicó ese castigo.

“Más allá del agravamiento de las penas para ataques al personal médico, la norma parecería no aplicarse porque no sólo no hay detenidos en la Ciudad de Buenos Aires sino que falta presencia policial, tanto en la ciudad porteña como en los centros sanitarios del Conurbano bonaerense”, dijo Miglino.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires intentan aplicar un protocolo antiviolencia.

“Los médicos de los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires crearon un protocolo de actuación para abordar situaciones de agresión, los pasos a seguir por parte de la víctima son no responder a la agresión, presionar el botón antipánico si está a mano, interrumpir la actividad hasta tanto se controle la situación, avisar al superior jerárquico y realizar la denuncia penal, entre otras medidas, pero no alcanza. Nosotros usamos un guardapolvo blanco no un chaleco antibalas, fue lo que me dijeron profesionales del Paroissien de La Matanza, Evita Pueblo de Florencio Varela, Gandulfo de Lomas de Zamora, entre otros”, dijo Miglino.

En el marco de una posible solución, Miglino dijo que “los médicos te dicen que van cada día a trabajar para salvar vidas, curar heridas, mitigar el dolor y en suma contribuir a la salud pública. No quieren hacer cursos de defensa personal ni prácticas de tiro; no es su tarea ni debe serla. Por eso piden que haya presencia policial las 24 horas en todos y cada uno de los hospitales públicos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires”.