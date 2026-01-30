General |

Aumentos en las tarifas de gas y luz a partir de febrero

El gas subirá 16,9% y la luz 3,6%. El Gobierno busca evitar saltos bruscos en las facturas durante los meses de mayor consumo.

El Gobierno confirmó que desde febrero de 2026 las facturas de gas y electricidad tendrán nuevos aumentos. Según las autoridades, los ajustes promedio serán del 16,9% para el gas y del 3,6% para la luz, buscando dar previsibilidad a los usuarios y evitar saltos bruscos en los meses de mayor consumo, especialmente durante el invierno.

En el caso del gas, la suba impactará en todas las categorías residenciales, aunque los montos finales variarán según el consumo y la zona. La categoría más numerosa, R1, que representa el 42% de los hogares (casi 4 millones de usuarios), verá incrementos de hasta $3000. Para las primeras cuatro categorías residenciales (70% de los usuarios), los aumentos oscilarán entre $960 y $6400. Por su parte, las categorías de mayor consumo tendrán subas de $2900 a $11.300 en promedio.

gas
El incremento en gas varía entre $960 y $11.300 según la categoría del usuario.

El incremento en gas varía entre $960 y $11.300 según la categoría del usuario. Imagen ilustrativa

Respecto de la electricidad, el aumento promedio será del 3,6% para los usuarios de Edenor y Edesur en el AMBA. En el resto del país, el ajuste dependerá de cada jurisdicción provincial.

Además Usuarios residenciales tendrán un precio anual de gas fijo durante el año

M Facturas Edenor y Edesur.jpg
La luz en el AMBA tendrá un aumento promedio de 3,6% a partir de febrero.

La luz en el AMBA tendrá un aumento promedio de 3,6% a partir de febrero. Imagen ilustrativa

Según el Gobierno, estos incrementos responden a varios factores: la Revisión Quinquenal Tarifaria, ajustes mensuales según la inflación (IPIM+IPC), la aplicación del nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados y la unificación del precio del gas durante todo el año, que genera un salto en febrero, un mes de bajo consumo.

El objetivo oficial es que los usuarios tengan mayor previsibilidad y no sufran sobresaltos estacionales en la factura, sobre todo durante los meses fríos, cuando aumenta el consumo de gas.

