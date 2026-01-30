Aumentos en las tarifas de gas y luz a partir de febrero

En el caso del gas, la suba impactará en todas las categorías residenciales, aunque los montos finales variarán según el consumo y la zona. La categoría más numerosa, R1, que representa el 42% de los hogares (casi 4 millones de usuarios), verá incrementos de hasta $3000. Para las primeras cuatro categorías residenciales (70% de los usuarios), los aumentos oscilarán entre $960 y $6400. Por su parte, las categorías de mayor consumo tendrán subas de $2900 a $11.300 en promedio.

gas El incremento en gas varía entre $960 y $11.300 según la categoría del usuario. Imagen ilustrativa

Respecto de la electricidad, el aumento promedio será del 3,6% para los usuarios de Edenor y Edesur en el AMBA. En el resto del país, el ajuste dependerá de cada jurisdicción provincial.

M Facturas Edenor y Edesur.jpg La luz en el AMBA tendrá un aumento promedio de 3,6% a partir de febrero. Imagen ilustrativa

Según el Gobierno, estos incrementos responden a varios factores: la Revisión Quinquenal Tarifaria, ajustes mensuales según la inflación (IPIM+IPC), la aplicación del nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados y la unificación del precio del gas durante todo el año, que genera un salto en febrero, un mes de bajo consumo.

El objetivo oficial es que los usuarios tengan mayor previsibilidad y no sufran sobresaltos estacionales en la factura, sobre todo durante los meses fríos, cuando aumenta el consumo de gas.