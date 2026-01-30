Tarifas 2026: usuarios residenciales tendrán un precio anual de gas fijo durante el año

La medida se enmarca en la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y en la continuidad de la emergencia del sector energético, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es reducir gradualmente los subsidios y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Según la resolución 23/2026, el precio anual uniforme se construye sobre el costo real de abastecimiento del gas en el marco del Plan Gas.Ar y busca atenuar el doble efecto estacional que enfrentan los usuarios en invierno, por mayores consumos y suba de precios.

El Ministerio instruyó a la Secretaría de Energía a aplicar el nuevo precio conforme a los criterios utilizados en la consulta pública cerrada en diciembre de 2025 y en los decretos 943/25 y 26/26, siguiendo luego lo dispuesto en la resolución 41/2024 sobre traslado a tarifas y compensaciones estatales.

La resolución establece que ENERGÍA ARGENTINA SA, las productoras, distribuidoras y subdistribuidoras de gas que operan bajo el Plan Gas.Ar deberán, en un plazo de cinco días, adecuar sus contratos o acuerdos de abastecimiento a las nuevas condiciones y presentarlos ante la Secretaría de Energía y el Enargas.

El Enargas fue instruido para que los cuadros tarifarios y las facturas reflejen el nuevo precio anual uniforme y, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados para los usuarios residenciales beneficiados, tanto sobre el consumo base como sobre el excedente.

gas La medida del Ministerio de Economía busca reducir gradualmente los subsidios manteniendo protección a los hogares. Imagen ilustrativa.

Según se indicó, el precio anual uniforme será la base sobre la que se aplicarán los beneficios del régimen de subsidios y podrá diferir del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte que el ente regulador traslada a tarifa como pass-through.

La Secretaría de Energía también instruyó al Enargas a adecuar la metodología y los procedimientos informativos del mecanismo de compensaciones previsto en el Plan Gas.Ar, para contemplar la condición de beneficiario y el tipo de demanda en cada caso, en línea con el nuevo esquema de subsidios focalizados.

La resolución entró en vigencia hoy con su publicación en el Boletín Oficial y ordena la comunicación al Enargas, a ENERGÍA ARGENTINA SA y a todas las empresas productoras, distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural participantes del Plan Gas.Ar en todo el país.