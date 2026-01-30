Habló el hermano de Narela Barreto y surgen nuevos datos sobre su muerte en Los Ángeles

El cuerpo fue hallado en la vía pública, a unas cinco cuadras del departamento al que se había mudado apenas una semana antes. De acuerdo al testimonio familiar, llevaba varios días muerta. La principal hipótesis apunta a un ataque mientras se dirigía a trabajar. “Creemos que la atacaron en la calle y que ahí mismo ocurrió el homicidio”, sostuvo Santiago, quien aclaró que no saben si el agresor era alguien conocido.

Un amigo de la joven ingresó al departamento junto a la Policía y confirmó que no había signos de robo. Además, la familia descartó que Narela haya tomado un auto de aplicación, ya que el último movimiento registrado en su cuenta correspondía a una entrega y no a un viaje.

La joven estaba desaparecida desde el 21 de enero y mantenía contacto frecuente con su familia. Ante el elevado costo de la repatriación del cuerpo, estimado en 50 mil dólares, sus familiares iniciaron una colecta solidaria llamada “Todos por Narela”, ya que aseguraron no recibir asistencia ni de la embajada estadounidense ni del consulado argentino.

todos-por-narela-la-colecta-que-organizo-la-familia-para-recaudar-el-dinero-para-repatriar-el-cuerpo-de-la-joven-foto-instagramfamilianarela-ESGHVQLEXJHHNEBN65UT7TN4GY Familiares y amigos lanzaron la campaña 'Todos por Narela' para cubrir los costos de repatriación del cuerpo a Argentina.

Narela era oriunda de Banfield y se había mudado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Vivía sola, trabajaba en distintos empleos y era definida por sus allegados como una persona independiente, trabajadora y muy cercana a su familia.