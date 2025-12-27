Crece la preocupación en el país por una nueva droga más letal que el fentanilo

Los nitacenos forman parte de una familia de opioides sintéticos creados en laboratorio y sin uso médico aprobado. Especialistas sostienen que algunas variantes pueden ser hasta 1.000 veces más potentes que la morfina, lo que los convierte en una amenaza extrema para la salud pública. A diferencia de otros opioides conocidos, estas drogas no cuentan con antídotos eficaces y las respuestas médicas ante una sobredosis suelen ser limitadas, lo que eleva el riesgo de muerte.

fentanilo3 Los nitacenos resultan más potentes que el fentanilo y tienen efectos letales en dosis mínimas.

En este contexto, el experto Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, reveló que “se estudia en profundidad la entrada de esta droga de diseño que tiene origen en China, sobre todo cuando está comenzando la temporada alta de verano y boliches”. La advertencia apunta al peligro de que estas sustancias ingresen en circuitos recreativos y nocturnos, donde suelen mezclarse con otras drogas sin que los consumidores conozcan su composición real.

Brasil aparece como el principal foco de preocupación en la región. En el estado de San Pablo, las fuerzas de seguridad detectaron que una parte significativa de las incautaciones recientes de opioides contenía nitacenos, ya sea como sustancia principal o como adulterante de otras drogas. Esta situación genera un riesgo concreto de derrame hacia países limítrofes, entre ellos la Argentina, que comparte extensas fronteras terrestres y fluviales.

En el ámbito local, organismos de seguridad y áreas sanitarias comenzaron a reforzar los controles en pasos fronterizos y actualizar los listados de sustancias peligrosas. El objetivo es anticiparse a la llegada de estos compuestos antes de que se instalen en el mercado ilegal. También se trabaja en la capacitación de fuerzas federales para identificar nuevas drogas sintéticas y actuar rápidamente ante posibles detecciones.

Violencia, descontrol y crímenes para poder adquirir drogas "Estamos ante una amenaza grave", manifestó Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.

La experiencia internacional muestra que, una vez que este tipo de opioides se introduce en los circuitos de consumo, el impacto social y sanitario es devastador. En otros países, los nitacenos estuvieron asociados a picos de sobredosis y muertes en corto tiempo, especialmente entre jóvenes y consumidores ocasionales que desconocían la potencia de la sustancia.

Especialistas advierten que el principal peligro radica en que los nitacenos suelen presentarse mezclados con otras drogas, lo que dificulta su detección y multiplica los riesgos. Ante este escenario, las autoridades buscan cerrar vacíos legales, fortalecer los sistemas de alerta temprana y coordinar acciones a nivel regional para evitar que la Argentina enfrente una crisis similar a la que ya golpea a otros países.

“El narcotráfico internacional siempre fue una máquina de muerte. Hoy no sólo trafica cocaína o marihuana: está introduciendo nuevas drogas sintéticas que se llevan la vida de las personas sin que entiendan lo que están consumiendo. Yo puedo decirlo con absoluta claridad: estamos ante una amenaza grave, potencialmente peor que el fentanilo”, alertó Izaguirre.