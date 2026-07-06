Maná, en el centro de la polémica tras la eliminación de México del Mundial 2026: el verso de "El Rey" que se volvió viral

La presentación musical en el entretiempo quedó envuelta en un intenso debate luego de la caída frente a Inglaterra que los dejó afuera en octavos. En redes sociales, asociaron una sugerente frase de la canción con el desenlace del partido.
La derrota de México ante Inglaterra por 3-2 en los octavos de final del Mundial 202 dejó secuelas que trascendieron lo futbolístico. Una vez que bajó la espuma por la frustración, las redes sociales volvieron a encender la mecha y pusieron a Maná en el centro de la escena. Sí, la famosa banda dio que hablar por su show del entretiempo con una particular frase que anticipó en final del partido.
Mientras el Tri intentaba revertir el resultado ajustando la táctica en el vestuario, la histórica banda mexicana interpretó una versión rockera de "El Rey" sobre el escenario montado en el estadio. El momento que más llamó la atención fue el inicio del tema, cuando sonó el verso "Yo sé bien que estoy afuera…", una frase que muchos hinchas vincularon con el destino del seleccionado. Y claro, con el diario del lunes todo se presta a críticas.
Después de la eliminación, la repercusión se multiplicó especialmente en X y otras plataformas. Numerosos usuarios calificaron la elección del repertorio como una "mufa" y cuestionaron que se utilizara esa canción en un partido que todavía estaba abierto.
“Yo sé bien que estoy afuera cantó Maná en el entretiempo México-Inglaterra. Se cargan solos. Qué mexicanos estos”, decía uno de los comentarios. También se viralizó otro comentario: “Los muertos de México hicieron un show de medio tiempo y Maná se puso a cantar ‘Yo sé bien que estoy afuera’ mientras la gente gritaba ‘llorar y llorar’”. A eso se sumó una frase repetida por distintos usuarios: “Nadie dice lo mufa que fue Maná en el partido de México”.
Los videos del espectáculo potenciaron la discusión. Para una parte de los aficionados, la banda no contempló el contexto de un encuentro decisivo en el que el conjunto local todavía conservaba chances de remontar el marcador.
Del otro lado del debate, varios usuarios defendieron al grupo y remarcaron que "El Rey" integra desde hace años su repertorio habitual, por lo que consideraron que la coincidencia con el resultado final fue completamente casual.
El penal convertido por Harry Kane en el cierre del partido, que selló la clasificación inglesa, alimentó aún más las bromas y los memes. Al mismo tiempo, también se abrió una discusión sobre la conveniencia de realizar shows musicales durante el entretiempo de encuentros con tanta carga competitiva.
En medio de uno de los golpes deportivos más duros para el seleccionado anfitrión, la presentación de Maná terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada. Más allá de las interpretaciones, la actuación quedó inevitablemente asociada a una noche que los hinchas mexicanos difícilmente olviden.
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