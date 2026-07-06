Maná, en el centro de la polémica tras la eliminación de México del Mundial 2026: el verso de "El Rey" que se volvió viral

12 | AHORA - MUNDIAL 2026: La banda mexicana Maná cantó durante el medio tiempo entre México e Inglaterra. pic.twitter.com/uXhLBvg8dW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 6, 2026

Los videos del espectáculo potenciaron la discusión. Para una parte de los aficionados, la banda no contempló el contexto de un encuentro decisivo en el que el conjunto local todavía conservaba chances de remontar el marcador.

Del otro lado del debate, varios usuarios defendieron al grupo y remarcaron que "El Rey" integra desde hace años su repertorio habitual, por lo que consideraron que la coincidencia con el resultado final fue completamente casual.

El penal convertido por Harry Kane en el cierre del partido, que selló la clasificación inglesa, alimentó aún más las bromas y los memes. Al mismo tiempo, también se abrió una discusión sobre la conveniencia de realizar shows musicales durante el entretiempo de encuentros con tanta carga competitiva.

En medio de uno de los golpes deportivos más duros para el seleccionado anfitrión, la presentación de Maná terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada. Más allá de las interpretaciones, la actuación quedó inevitablemente asociada a una noche que los hinchas mexicanos difícilmente olviden.