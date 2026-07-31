Buenos Aires sumó 58 restaurantes distinguidos por la Guía Michelin

Cinco restaurantes obtuvieron estrellas Michelin, 11 fueron distinguidos con Bib Gourmand y otros 42 recibieron recomendaciones en la edición 2026 de la guía.
La Ciudad de Buenos Aires volvió a ser protagonista de la Guía Michelin 2026 con un total de 58 restaurantes reconocidos, de lo cuales, cinco recibieron estrellas Michelin: Aramburu conservó sus dos estrellas, mientras que Don Julio, Trescha, Crizia y Han, este último incorporado por primera vez, obtuvieron una estrella.
La entrega de las distinciones se realizó durante el evento "Buenos Aires Celebra la Excelencia Gastronómica", en el Faena Hotel Buenos Aires, con la participación de chefs, representantes del sector gastronómico y autoridades porteñas.
Durante la ceremonia, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el impacto del sector en la actividad económica y turística."Para nosotros, el turismo y la gastronomía son motores fundamentales del desarrollo. Generan puestos de trabajo y fortalecen la marca Ciudad a nivel global. Cada restaurante que brilla, cada estrella que se entrega y cada recomendación de la Guía atrae miradas e inversiones", afirmó.
Además de las estrellas, la Guía Michelin otorgó la distinción Bib Gourmand a 11 restaurantes que, según sus criterios, ofrecen una destacada relación entre calidad y precio. Los establecimientos reconocidos fueron Ácido, Ajo Negro, Anafe, Bis Bistró, Caseros, Chuchú, Garabato Bistró, La Alacena Trattoria, Mengano, MN Santa Inés y Reliquia.
A esos reconocimientos se sumaron otros 42 restaurantes recomendados, completando el total de establecimientos destacados en la Ciudad.
En marzo de este año, el Gobierno porteño anunció la continuidad del acuerdo con la Guía Michelin, una iniciativa que también involucra a la provincia de Mendoza.
Por su parte, el presidente del Ente de Turismo porteño, Valentín Díaz Gilligan, sostuvo que "la gastronomía porteña pasó de ser un complemento de la experiencia de quienes nos visitan a transformarse en uno de los ejes estratégicos del turismo y la economía".
Actualmente, en Sudamérica, las ciudades con restaurantes distinguidos por la Guía Michelin son Buenos Aires, Mendoza, San Pablo y Río de Janeiro.
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