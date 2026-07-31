Buenos Aires sumó 58 restaurantes distinguidos por la Guía Michelin

A esos reconocimientos se sumaron otros 42 restaurantes recomendados, completando el total de establecimientos destacados en la Ciudad.

En marzo de este año, el Gobierno porteño anunció la continuidad del acuerdo con la Guía Michelin, una iniciativa que también involucra a la provincia de Mendoza.

Por su parte, el presidente del Ente de Turismo porteño, Valentín Díaz Gilligan, sostuvo que "la gastronomía porteña pasó de ser un complemento de la experiencia de quienes nos visitan a transformarse en uno de los ejes estratégicos del turismo y la economía".

Actualmente, en Sudamérica, las ciudades con restaurantes distinguidos por la Guía Michelin son Buenos Aires, Mendoza, San Pablo y Río de Janeiro.