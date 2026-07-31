El tiempo en el AMBA para este viernes 31 de julio

El SMN anticipa para este viernes una jornada no tan fría, pero con probabilidad de lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 31 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada inestable, con tormentas y lluvias durante gran parte del día. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 21°C. La probabilidad de precipitaciones aumentará con el correr de las horas, llegando hasta el 100% por la noche, mientras que se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.
Para el sábado, las condiciones seguirán siendo variables. La madrugada y la mañana estarán marcadas por lluvias y tormentas aisladas, aunque el tiempo mejorará hacia la tarde con cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 19°C.
El domingo regresará la estabilidad. Se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias. La mínima será de 10°C y la máxima llegará a los 15°C.
En el NOA y NEA predominará el tiempo estable, con nubosidad variable y amplios períodos de sol, especialmente sobre Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Las temperaturas serán las más elevadas del país, con máximas de 31°C a 34°C y mínimas superiores a los 20°C.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, se esperan condiciones cambiantes. El este bonaerense y el Litoral podrían registrar lluvias y tormentas, mientras que el resto tendrá cielo parcialmente nublado. Las máximas oscilarán entre 19°C y 27°C. Mendoza, San Juan y San Luis, predominará el cielo parcialmente nublado, con ambiente fresco. Las temperaturas máximas rondarán entre 19°C y 26°C, mientras que las mínimas estarán entre 8°C y 15°C.
En la Patagonia continuará el ingreso de aire frío. Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tendrán abundante nubosidad, con posibilidad de lluvias y nevadas, especialmente en el extremo sur. Las máximas estarán entre -2°C y 16°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los -7°C en Santa Cruz y los -3°C en Tierra del Fuego. También se prevén nevadas en zonas cordilleranas y del sur patagónico.