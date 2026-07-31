El tiempo en el AMBA para este viernes 31 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, se esperan condiciones cambiantes. El este bonaerense y el Litoral podrían registrar lluvias y tormentas, mientras que el resto tendrá cielo parcialmente nublado. Las máximas oscilarán entre 19°C y 27°C. Mendoza, San Juan y San Luis, predominará el cielo parcialmente nublado, con ambiente fresco. Las temperaturas máximas rondarán entre 19°C y 26°C, mientras que las mínimas estarán entre 8°C y 15°C.

En la Patagonia continuará el ingreso de aire frío. Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tendrán abundante nubosidad, con posibilidad de lluvias y nevadas, especialmente en el extremo sur. Las máximas estarán entre -2°C y 16°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los -7°C en Santa Cruz y los -3°C en Tierra del Fuego. También se prevén nevadas en zonas cordilleranas y del sur patagónico.