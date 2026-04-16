Cadena perpetua a un asesino que dialogó con el ChatGPT sobre sus intenciones

698271dbe9ff711fea3aa995 El caso impactó por las señales previas: el agresor habló de una “sed de matar” antes del crimen.

A pesar de la gravedad del crimen, el tribunal no aplicó la figura de “especial gravedad de culpabilidad” porque entre los factores considerados estuvieron la edad del condenado, la falta de antecedentes penales y un historial personal atravesado por dificultades.

Esta decisión abre la posibilidad de que el joven solicite libertad condicional tras cumplir 15 años de prisión.

Durante el proceso también se estableció que el acusado se sentía presionado por la víctima y que había focalizado progresivamente sus pensamientos violentos en ella.

En los días previos al ataque, además, había investigado sobre asesinos en serie.