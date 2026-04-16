Cadena perpetua a un asesino que dialogó con el ChatGPT sobre sus intenciones

a ciudad alemana de Schweinfurt, donde se dictó la condena, está ubicada en el norte del estado de Baviera, en el sur del país. El hecho ocurrió en la cercana localidad de Mellrichstadt.
La jueza destacó el contraste entre las respuestas mas consiliadoras del sistema y la actitud hostil del acusado.
Un tribunal de la ciudad alemana de Schweinfurt condenó a cadena perpetua a un joven de 22 años por el asesinato de una compañera de trabajo, un crimen que había anticipado días antes en conversaciones con inteligencia artificial.
El hecho ocurrió el 1 de julio de 2025 en Mellrichstadt, donde la víctima, de 59 años, fue atacada con un arma blanca. Recibió ocho puñaladas en el cuello y el pecho. Dos compañeros que intentaron asistirla resultaron gravemente heridos.
Durante el juicio se conoció que el acusado había compartido con un sistema de IA pensamientos violentos y planes concretos. En esos intercambios, manifestó una “sed de matar” y aseguró que llevaba años pensando en cometer un homicidio.
Según se expuso en el tribunal, la inteligencia artificial intentó disuadirlo, recomendándole buscar ayuda profesional. La jueza Claudia Guba remarcó este punto en la sentencia: las respuestas le resultaron “más empáticas y humanas” que las del propio acusado.
A pesar de la gravedad del crimen, el tribunal no aplicó la figura de “especial gravedad de culpabilidad” porque entre los factores considerados estuvieron la edad del condenado, la falta de antecedentes penales y un historial personal atravesado por dificultades.
Esta decisión abre la posibilidad de que el joven solicite libertad condicional tras cumplir 15 años de prisión.
Durante el proceso también se estableció que el acusado se sentía presionado por la víctima y que había focalizado progresivamente sus pensamientos violentos en ella.
En los días previos al ataque, además, había investigado sobre asesinos en serie.
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