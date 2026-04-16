Empresas en crisis: SanCor pidió su quiebra luego un año en concurso de acreedores

Sancor.jpg La producción de SanCor cayó drásticamente en los últimos años, reflejando su deterioro.

El sindicato también denunció que la empresa se sostuvo en los últimos meses con recursos de los propios trabajadores, a quienes se les adeudan ocho meses de salarios y aguinaldos, además de incumplimientos en los aportes a la obra social. En ese contexto, remarcaron la asistencia brindada a través de fondos solidarios y la continuidad de prestaciones de salud.

Pese al crítico panorama, Atilra planteó que la eventual quiebra no implica un cierre definitivo, sino el inicio de una nueva etapa. En esa línea, sostuvieron que la marca SanCor podría reactivarse en el futuro si se desprende de las estructuras que la llevaron a esta situación.

La crisis de la compañía se remonta a 2017 y derivó en un prolongado proceso de ajuste que no logró estabilizarla. En los últimos años, la producción cayó de unos 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, se redujo la cantidad de plantas de 12 a 6 y el personal pasó de cerca de 4.000 empleados a menos de 1.000, reflejando la magnitud del deterioro.