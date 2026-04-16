Empresas en crisis: SanCor pidió su quiebra luego un año en concurso de acreedores

La histórica cooperativa láctea, no logró acordar con acreedores y acumula una deuda cercana a los US$120 millones.
SanCor Cooperativas Unidas Limitada solicitó su propia quiebra ante la Justicia luego de permanecer más de un año en concurso preventivo de acreedores, en un contexto de fuerte deterioro financiero y operativo que le impidió cumplir con sus compromisos.
La presentación fue realizada ante el juzgado que tramita la causa en Rafaela, tras constatar la imposibilidad de sostener un plan de pagos frente a una deuda que asciende a unos US$120 millones y que involucra a más de 1.500 acreedores. La empresa se encontraba en concurso desde febrero de 2025, cuando había planteado ese mecanismo como una vía para reordenar su situación y garantizar su continuidad.
Sin embargo, el escenario no logró revertirse. La falta de inversores interesados en capitalizar la compañía y la persistencia de problemas estructurales llevaron a la cooperativa a formalizar el pedido de quiebra, cerrando así una etapa marcada por intentos fallidos de recuperación.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) señalaron que la decisión responde a informes coincidentes que evidencian un estado de cesación de pagos e insolvencia general. El gremio, que ya había solicitado esta medida en septiembre pasado, consideró que la resolución “no agrega ni quita nada” frente a una situación que califican como irreversible.
El sindicato también denunció que la empresa se sostuvo en los últimos meses con recursos de los propios trabajadores, a quienes se les adeudan ocho meses de salarios y aguinaldos, además de incumplimientos en los aportes a la obra social. En ese contexto, remarcaron la asistencia brindada a través de fondos solidarios y la continuidad de prestaciones de salud.
Pese al crítico panorama, Atilra planteó que la eventual quiebra no implica un cierre definitivo, sino el inicio de una nueva etapa. En esa línea, sostuvieron que la marca SanCor podría reactivarse en el futuro si se desprende de las estructuras que la llevaron a esta situación.
La crisis de la compañía se remonta a 2017 y derivó en un prolongado proceso de ajuste que no logró estabilizarla. En los últimos años, la producción cayó de unos 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, se redujo la cantidad de plantas de 12 a 6 y el personal pasó de cerca de 4.000 empleados a menos de 1.000, reflejando la magnitud del deterioro.
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