Café con o sin cafeína: qué cambia en el cuerpo

Este punto no es menor: en los últimos años, la evidencia científica viene consolidando la idea de que el intestino cumple un rol central en la regulación del estado de ánimo, a través de lo que se conoce como eje intestino-cerebro.

En mujeres, además, se observaron bacterias vinculadas a emociones positivas, lo que refuerza esa conexión.

Diferencias clave

Más allá de los efectos compartidos, cada tipo de café mostró impactos propios. El café con cafeína se asoció a una mejora en la concentración, la atención y una reducción de la ansiedad, en línea con su conocido efecto estimulante sobre el sistema nervioso.

El descafeinado, en cambio, presentó beneficios en el aprendizaje y la memoria. Según los investigadores, estos efectos podrían explicarse por la acción de compuestos no estimulantes, como los polifenoles.

Los resultados apuntan a una idea central: el café no es solo cafeína. Su composición incluye múltiples sustancias que interactúan con distintos sistemas del cuerpo.

“Es un factor dietético complejo que interactúa con nuestra microbiota intestinal, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional”, señaló el autor principal del estudio, John Cryan.