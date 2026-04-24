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Café con o sin cafeína: qué cambia en el cuerpo

Un estudio internacional detectó que tanto el café tradicional como el descafeinado impactan en la microbiota intestinal y el estado de ánimo, aunque con efectos distintos.

Tomar café todos los días no solo influye en la energía: también puede modificar el estado de ánimo y el funcionamiento del intestino. Así lo indica una investigación reciente que analizó por primera vez, en paralelo, los efectos del café con cafeína y el descafeinado en el organismo.

Un efecto común: menos estrés

El estudio, realizado con 62 personas, mostró que quienes consumieron café, sin importar el tipo, registraron niveles más bajos de estrés percibido, depresión e impulsividad. La coincidencia entre ambos grupos sugiere que el beneficio emocional no depende exclusivamente de la cafeína.

Detrás de este efecto podrían estar otros compuestos presentes en el café, como antioxidantes y polifenoles, que también interactúan con el sistema digestivo.

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Los resultados sugieren que los efectos del café no dependen solo de su capacidad estimulante.

Los resultados sugieren que los efectos del café no dependen solo de su capacidad estimulante.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el cambio en la microbiota intestinal. Los investigadores detectaron un aumento de bacterias específicas asociadas a funciones digestivas clave, como la producción de ácidos que ayudan a eliminar microorganismos dañinos.

Este punto no es menor: en los últimos años, la evidencia científica viene consolidando la idea de que el intestino cumple un rol central en la regulación del estado de ánimo, a través de lo que se conoce como eje intestino-cerebro.

En mujeres, además, se observaron bacterias vinculadas a emociones positivas, lo que refuerza esa conexión.

Diferencias clave

Más allá de los efectos compartidos, cada tipo de café mostró impactos propios. El café con cafeína se asoció a una mejora en la concentración, la atención y una reducción de la ansiedad, en línea con su conocido efecto estimulante sobre el sistema nervioso.

El descafeinado, en cambio, presentó beneficios en el aprendizaje y la memoria. Según los investigadores, estos efectos podrían explicarse por la acción de compuestos no estimulantes, como los polifenoles.

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Los resultados apuntan a una idea central: el café no es solo cafeína. Su composición incluye múltiples sustancias que interactúan con distintos sistemas del cuerpo.

“Es un factor dietético complejo que interactúa con nuestra microbiota intestinal, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional”, señaló el autor principal del estudio, John Cryan.

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