Este es el mejor aceite para cuidar la memoria

El investigador principal, Jordi Salas-Salvadó, sostuvo que “la calidad de la grasa que consumimos es tan importante como la cantidad”. Y agregó: “El aceite de oliva virgen extra no solo protege el corazón, sino que también puede ayudar a preservar el cerebro durante el envejecimiento”.

Las autoras del estudio recomiendan priorizar este tipo de aceite como una estrategia accesible para mejorar la salud a largo plazo.