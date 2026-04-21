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Este es el mejor aceite para cuidar la memoria

Un estudio internacional reveló que el aceite de oliva extra virgen puede mejorar la memoria y el pensamiento al influir en bacterias del intestino.

El consumo aceite de oliva extra virgen no solo beneficia al corazón, sino también a la memoria y a la salud del cerebro, según lo destacó un estudio internacional realizado de manera conjunta por especialistas en nutrición y salud mental de universidades de Estados Unidos, España y Países Bajos.

El estudio analizó durante dos años a 656 adultos de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico, y los resultados mostraron que quienes consumían aceite de oliva extra virgen obtenían mejores desempeños en pruebas cognitivas.

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Según los científicos, este efecto se explica por la relación entre el intestino y el cerebro. En particular, observaron una mayor diversidad de bacterias beneficiosas en quienes elegían este tipo de aceite.

La clave está en la calidad

“No todos los aceites de oliva aportan beneficios a la función cognitiva”, explicó la investigadora Jiaqi Ni, quien destacó que la diferencia está en optar por la versión extra virgen. Entre las bacterias asociadas a estos efectos, los expertos identificaron a la ‘Adlercreutzia’, vinculada con mejoras en el funcionamiento cerebral.

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El investigador principal, Jordi Salas-Salvadó, sostuvo que “la calidad de la grasa que consumimos es tan importante como la cantidad”. Y agregó: “El aceite de oliva virgen extra no solo protege el corazón, sino que también puede ayudar a preservar el cerebro durante el envejecimiento”.

Las autoras del estudio recomiendan priorizar este tipo de aceite como una estrategia accesible para mejorar la salud a largo plazo.

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