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China: descubren dos nuevos minerales en la Luna

Científicos chinos identificaron dos minerales inéditos en muestras de la misión Chang’e-5. Son fosfatos de tierras raras sin equivalentes exactos en la Tierra.

Científicos de China informaron el descubrimiento de dos nuevos minerales en muestras lunares traídasE. El anuncio se realizó durante el Día del Espacio de China y fue confirmado por la Asociación Mineralógica Internacional, que aprobó oficialmente las denominaciones.

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Cristales microscópicos de la ‘Piedra Chang’e de Cerio’ hallados en muestras lunares y un meteorito.

Cristales microscópicos de la ‘Piedra Chang’e de Cerio’ hallados en muestras lunares y un meteorito.

Los minerales fueron bautizados como “Piedra Chang’e de Magnesio” y “Piedra Chang’e de Cerio”. Ambos pertenecen al grupo de los fosfatos de tierras raras, una categoría de minerales presente en cuerpos celestes como la Luna, Marte y algunos asteroides.

Cristales microscópicos y estructuras únicas

La “Piedra Chang’e de Magnesio” fue hallada en fragmentos de basalto obtenidos mediante perforación lunar. Sus cristales son extremadamente pequeños, de entre 2 y 30 micras.

En tanto, la “Piedra Chang’e de Cerio” apareció tanto en muestras de la misión como en un meteorito lunar caído en China. Sus cristales, de 3 a 15 micras, se ubican en los bordes de otros minerales.

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La 'Piedra Chang'e de Magnesio' presenta cristales de tamaño microscópico, de aproximadamente 2 a 30 micras.

La 'Piedra Chang'e de Magnesio' presenta cristales de tamaño microscópico, de aproximadamente 2 a 30 micras.

Según los investigadores, ambas formaciones tienen estructuras cristalinas “exquisitas y únicas”, sin correspondencia exacta en la Tierra.

ADEMÁS: Un descubrimiento bajo tierra podría aportar nuevas pistas sobre el Arca de Noé

Los científicos sostienen que estos hallazgos permiten avanzar en la comprensión de la composición de la Luna, su evolución geológica y posibles pistas sobre su origen.

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