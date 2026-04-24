China: descubren dos nuevos minerales en la Luna

La “Piedra Chang’e de Magnesio” fue hallada en fragmentos de basalto obtenidos mediante perforación lunar. Sus cristales son extremadamente pequeños, de entre 2 y 30 micras.

En tanto, la “Piedra Chang’e de Cerio” apareció tanto en muestras de la misión como en un meteorito lunar caído en China. Sus cristales, de 3 a 15 micras, se ubican en los bordes de otros minerales.

114749425655 La 'Piedra Chang'e de Magnesio' presenta cristales de tamaño microscópico, de aproximadamente 2 a 30 micras.

Según los investigadores, ambas formaciones tienen estructuras cristalinas “exquisitas y únicas”, sin correspondencia exacta en la Tierra.

Los científicos sostienen que estos hallazgos permiten avanzar en la comprensión de la composición de la Luna, su evolución geológica y posibles pistas sobre su origen.