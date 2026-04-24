China: descubren dos nuevos minerales en la Luna

Científicos chinos identificaron dos nuevos minerales en muestras lunares traídas por la misión Chang’e-5, en el marco del Día del Espacio de China.
Cristales microscópicos de la ‘Piedra Chang’e de Cerio’ hallados en muestras lunares y un meteorito.
Científicos chinos identificaron dos minerales inéditos en muestras de la misión Chang’e-5. Son fosfatos de tierras raras sin equivalentes exactos en la Tierra.
Científicos de China informaron el descubrimiento de dos nuevos minerales en muestras lunares traídasE. El anuncio se realizó durante el Día del Espacio de China y fue confirmado por la Asociación Mineralógica Internacional, que aprobó oficialmente las denominaciones.
Los minerales fueron bautizados como “Piedra Chang’e de Magnesio” y “Piedra Chang’e de Cerio”. Ambos pertenecen al grupo de los fosfatos de tierras raras, una categoría de minerales presente en cuerpos celestes como la Luna, Marte y algunos asteroides.
Cristales microscópicos y estructuras únicas
La “Piedra Chang’e de Magnesio” fue hallada en fragmentos de basalto obtenidos mediante perforación lunar. Sus cristales son extremadamente pequeños, de entre 2 y 30 micras.
En tanto, la “Piedra Chang’e de Cerio” apareció tanto en muestras de la misión como en un meteorito lunar caído en China. Sus cristales, de 3 a 15 micras, se ubican en los bordes de otros minerales.
Según los investigadores, ambas formaciones tienen estructuras cristalinas “exquisitas y únicas”, sin correspondencia exacta en la Tierra.
Los científicos sostienen que estos hallazgos permiten avanzar en la comprensión de la composición de la Luna, su evolución geológica y posibles pistas sobre su origen.
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