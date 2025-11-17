Caso Diego Maradona: se conoce el veredicto del jury contra la jueza Julieta Makintach

La audiencia comenzará a las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicada en La Plata. El Colegio de Abogados de San Isidro y la Fiscalía solicitaron la destitución, al tiempo que la defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.

La fiscal Ana Duarte consideró que la funcionaria “mintió, presionó y abusó del poder” y sostuvo que se constataron “todas las acusaciones”. Para la representante de la Procuración General bonaerense, Makintach “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”.

Suspendida y a la espera del jury. Makintach quiso contragolpear, pero sufrió otro revés. La jueza Makintach se encuentra suspendida de su cargo y fue suspendida de la cátedra que brindaba en una universidad privada.

“No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, sostuvo Makintach en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, respecto al proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio por la muerte de Maradona. También evitó referirse al veredicto que se dará a conocer este martes, pero se mostró cauta: “Vamos a esperar. Necesito paz para mi familia”.

La jueza se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro. "Necesito paz para mí y mi familia ahora", expresó.

Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo pasado: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (exalumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.

La hermana de Dalma e hija de Claudia Villafañe reveló que conversó con Makintach: “Me juró por sus hijos que no existía el documental”. “Cuando vi las imágenes no paré de llorar”, confesó la joven, al recordar los videos del proyecto audiovisual que se conocieron a fines de mayo en una de las audiencias del debate.