Caso Nora Dalmasso: empieza el jury a los fiscales por las irregularidades en la causa

El proceso se originó a partir de una denuncia presentada en marzo de 2025 por la familia Macarrón. En diciembre de ese mismo año, el jurado de enjuiciamiento resolvió avanzar con el juicio político. El tribunal tiene como plazo máximo el 28 de mayo para definir si los destituye o los absuelve.

El jury será público y se desarrollará en la Legislatura, con audiencias que se prevén frecuentes debido a la cantidad de testigos convocados, entre ellos integrantes de la familia y el abogado Gustavo Liebau. Sin embargo, el cronograma completo aún no fue oficializado.

A casi dos décadas del crimen ocurrido en Río Cuarto, el caso sigue impune. Desde la querella, representada por la abogada Mariángeles Mussolini, sostienen que este proceso es clave para determinar responsabilidades y avanzar en la búsqueda de justicia.