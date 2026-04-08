Caso Nora Dalmasso: empieza el jury a los fiscales por las irregularidades en la causa

El juicio contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro comenzará el 21 de abril. Están acusados de mal desempeño y el jurado definirá antes del 28 de mayo si los destituye o no.
El jury contra los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso comenzará el próximo 21 de abril. Se trata de un proceso institucional que evalúa el desempeño de funcionarios judiciales, como jueces o fiscales, y que puede derivar en sanciones como la destitución si se comprueba que actuaron con negligencia o incumplieron sus deberes.
Los funcionarios judiciales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro serán juzgados por presunto mal desempeño durante sus intervenciones en la causa.
Los tres fiscales tuvieron participación en distintas etapas del expediente. Di Santo estuvo a cargo entre 2007 y 2015, Miralles intervino entre 2016 y 2017, y Pizarro llevó adelante la investigación hasta 2019, cuando la causa fue elevada a juicio contra Marcelo Macarrón, exesposo de la víctima.
El proceso se originó a partir de una denuncia presentada en marzo de 2025 por la familia Macarrón. En diciembre de ese mismo año, el jurado de enjuiciamiento resolvió avanzar con el juicio político. El tribunal tiene como plazo máximo el 28 de mayo para definir si los destituye o los absuelve.
El jury será público y se desarrollará en la Legislatura, con audiencias que se prevén frecuentes debido a la cantidad de testigos convocados, entre ellos integrantes de la familia y el abogado Gustavo Liebau. Sin embargo, el cronograma completo aún no fue oficializado.
A casi dos décadas del crimen ocurrido en Río Cuarto, el caso sigue impune. Desde la querella, representada por la abogada Mariángeles Mussolini, sostienen que este proceso es clave para determinar responsabilidades y avanzar en la búsqueda de justicia.
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