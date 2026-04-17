Cayó el ladrón serial "manos de seda" en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos

Se trata de Winton Ricardo Fuentes Yanes, un ladrón serial ampliamente identificado tanto dentro del aeropuerto como a nivel nacional. Su caso incluso había sido expuesto en el programa Fantástico, donde quedó registrado en reiterados robos con la misma mecánica: acercarse a las víctimas, disimular, utilizar un abrigo como cobertura y escapar con valijas o mochilas.

El delincuente había sido detenido el 25 de octubre de 2025, pero recuperó la libertad el 23 de febrero de 2026. Menos de dos meses después, volvió a delinquir en el mismo lugar, repitiendo exactamente la misma estrategia e incluso utilizando la misma ropa.

Sin embargo, esta vez su accionar fue frustrado. La policía lo sorprendió In fraganti y lo detuvo antes de que pudiera ocultar el objeto robado. Tras el arresto, fue nuevamente enviado a prisión.