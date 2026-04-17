Cayó el ladrón serial "manos de seda" en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos

El delincuente, con múltiples antecedentes, fue detenido en flagrancia tras volver a robar con su clásica modalidad en Guarulhos.
El mayor aeropuerto de Brasil vuelve a estar en el centro de la escena por una seguidilla de robos. En el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos, las autoridades registraron un promedio de cuatro hurtos diarios durante 2025, una cifra que en los primeros dos meses de 2026 creció cerca de un 20%, encendiendo las alarmas sobre la seguridad en la terminal aérea.
En ese contexto, la Policía Civil logró detener nuevamente a un conocido delincuente apodado “manos de seda”, cuya especialidad es robar equipaje en cuestión de segundos sin levantar sospechas. Las cámaras de seguridad siguieron cada uno de sus movimientos desde el momento en que ingresó al aeropuerto, anticipando el delito.
Las imágenes muestran cómo el hombre se acerca con naturalidad a una zona de descanso, se ubica junto a una pasajera y, tras un breve instante de distracción, ejecuta el robo de su mochila con extrema precisión. El seguimiento fue tan detallado porque los investigadores ya conocían su modus operandi.
Se trata de Winton Ricardo Fuentes Yanes, un ladrón serial ampliamente identificado tanto dentro del aeropuerto como a nivel nacional. Su caso incluso había sido expuesto en el programa Fantástico, donde quedó registrado en reiterados robos con la misma mecánica: acercarse a las víctimas, disimular, utilizar un abrigo como cobertura y escapar con valijas o mochilas.
El delincuente había sido detenido el 25 de octubre de 2025, pero recuperó la libertad el 23 de febrero de 2026. Menos de dos meses después, volvió a delinquir en el mismo lugar, repitiendo exactamente la misma estrategia e incluso utilizando la misma ropa.
Sin embargo, esta vez su accionar fue frustrado. La policía lo sorprendió In fraganti y lo detuvo antes de que pudiera ocultar el objeto robado. Tras el arresto, fue nuevamente enviado a prisión.
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