Emmanuel Macron impulsa una regulación para redes sociales en menores en Europa

Mientras tanto, en Europa los proyectos avanzan a ritmos distintos. Francia ya aprobó en el Parlamento una iniciativa para restringir el acceso a menores de 15 años, aunque resta unificar criterios legislativos, mientras que en España y Portugal también se discuten medidas similares con distintos alcances y grados de control parental.

En paralelo, Macron propuso implementar en Francia una jornada escolar mensual sin conexión, con el objetivo de fomentar actividades como la lectura, el deporte y la interacción social. Durante un encuentro con estudiantes, el mandatario advirtió que el uso excesivo de redes sociales representa “tiempo robado al desarrollo personal” y planteó la necesidad de recuperar espacios de la vida cotidiana fuera de las pantallas.