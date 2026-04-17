Subte: tras las obras, reabren la estación Malabia de la Línea B

“Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor. Estamos mejorando las estaciones, mandamos a construir nuevos trenes para las líneas A, B, y C, se están cambiando escaleras mecánicas y está en marcha la licitación de la Línea F para empezar con la obra. Ese es nuestro camino, una modernización integral para crecer en calidad de servicio”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibáñez, afirmó: “Estamos transformando las estaciones para que sean más seguras y funcionales para los usuarios, con intervenciones que apuntan a mejorar tanto la infraestructura como la circulación”.

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 19 estaciones de subte: Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Asimismo, dos estaciones continúan cerradas -Piedras de la Línea A y Tribunales de la D- y las obras seguirían en otras estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

En el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, en el Subte se avanza con la compra de 224 coches nuevos que permitirán la renovación completa de la flota de la Línea B y mejorar la frecuencia en las líneas A y C; la renovación de casi 80 escaleras mecánicas obsoletas; la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura fundamentales para mejorar el servicio.