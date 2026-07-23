Operativo en la villa 1-11-14: secuestran droga y clausuran chatarrerías ilegales

“En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien, los que todos los días trabajan o estudian; del otro lado, los que eligen vivir al margen de las normas. Acá no hay zonas liberadas ni hay espacio para la duda: o se controla el territorio o lo dominan los delincuentes. Y nosotros al delito lo vamos a perseguir en cada metro cuadrado de la Ciudad”, agregó Jorge Macri.

La villa 1-11-14, en el Bajo Flores, es uno de los asentamientos más grandes de la Ciudad; se creó a partir de la unificación de tres barrios precarios en los años 70 y ahora viven más de 40.000 personas en alrededor de 5.000 viviendas.

La seguridad y el orden en la Ciudad son una prioridad en el gobierno de Jorge Macri: continúan los grandes operativos de saturación como la Operación Muro para blindar los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires, o la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos simultáneamente en 15 villas, además de fuertes despliegues en las horas de mayor circulación en centros de trasbordo, estaciones de subte y autopistas.

Y ya hay casi 900 viviendas que permanecían usurpadas y que fueron devueltas a sus dueños en barrios como Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, donde mejoraron los índices de seguridad tras los operativos realizados por el Gobierno porteño.