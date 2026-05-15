Chau a las barreras: así funcionará el nuevo peaje automático en las rutas bonaerenses

El sistema funciona mediante la lectura de patentes y dispositivos electrónicos asociados a TelePase, por lo que el pago se realizará de manera automática, sin interacción con operadores ni necesidad de detenerse.

Cómo funcionará el nuevo peaje “Free Flow”

El mecanismo se basa en tres pasos automáticos: detección del vehículo, lectura de patente y validación del medio de pago electrónico. Todo el proceso ocurre mientras el auto continúa circulando.

Para utilizar esta modalidad será obligatorio contar con TelePase, el sistema de cobro automático que ya se utiliza en autopistas y accesos de distintos puntos del país.

Según informó AUBASA, ya existe una prueba piloto operativa en Villa Elisa, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, y el objetivo ahora es extender el sistema a nuevos corredores provinciales.

Dónde se instalarán los nuevos peajes automáticos

En esta primera etapa, la empresa prevé sumar pórticos de control sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de Mar Chiquita, además de nuevas estaciones en la Autovía 6 y un acceso estratégico relacionado con Dock Sud.

La implementación se desarrolla a través de una licitación pública que incluye la provisión de la tecnología, su instalación y el mantenimiento técnico durante un plazo de 24 meses.

Desde AUBASA aseguraron además que la modernización no implicará despidos entre los trabajadores de peajes. Según explicaron, el personal será reasignado a tareas de monitoreo, control de tránsito, mantenimiento y operaciones.