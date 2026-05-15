Chau a las barreras: así funcionará el nuevo peaje automático en las rutas bonaerenses

La Provincia comenzó a instalar el sistema “Free Flow”, una tecnología que permitirá circular sin frenar ni pasar por cabinas. El cobro será automático mediante TelePase y ya hay pruebas en marcha sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata.
Las clásicas filas en los peajes y las barreras que obligan a detenerse antes de seguir viaje empiezan a desaparecer en las rutas bonaerenses. La provincia de Buenos Aires avanza con la implementación del sistema “Free Flow”, una modalidad de cobro inteligente que permitirá circular sin frenar ni reducir la velocidad.
La iniciativa es impulsada por AUBASA y busca transformar la circulación en corredores estratégicos hacia la Costa Atlántica y distintos accesos vinculados con Dock Sud. El nuevo esquema reemplaza las tradicionales cabinas de cobro por pórticos equipados con cámaras y sensores capaces de identificar automáticamente a los vehículos en movimiento.
El sistema funciona mediante la lectura de patentes y dispositivos electrónicos asociados a TelePase, por lo que el pago se realizará de manera automática, sin interacción con operadores ni necesidad de detenerse.
El mecanismo se basa en tres pasos automáticos: detección del vehículo, lectura de patente y validación del medio de pago electrónico. Todo el proceso ocurre mientras el auto continúa circulando.
Para utilizar esta modalidad será obligatorio contar con TelePase, el sistema de cobro automático que ya se utiliza en autopistas y accesos de distintos puntos del país.
Según informó AUBASA, ya existe una prueba piloto operativa en Villa Elisa, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, y el objetivo ahora es extender el sistema a nuevos corredores provinciales.
En esta primera etapa, la empresa prevé sumar pórticos de control sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de Mar Chiquita, además de nuevas estaciones en la Autovía 6 y un acceso estratégico relacionado con Dock Sud.
La implementación se desarrolla a través de una licitación pública que incluye la provisión de la tecnología, su instalación y el mantenimiento técnico durante un plazo de 24 meses.
Desde AUBASA aseguraron además que la modernización no implicará despidos entre los trabajadores de peajes. Según explicaron, el personal será reasignado a tareas de monitoreo, control de tránsito, mantenimiento y operaciones.
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