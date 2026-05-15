Macabra confesión de una mujer trans que asesinó a sus padres

"Mi salud mental estaba empeorando, por eso necesitaba esa cirugía [de cambio de sexo]", declaró la mujer al alegar que su reacción fue porque sus padres se oponían.
Una mujer trans de 30 años fue condenada en diciembre de 2025 a 50 años de prisión y cadena perpetua tras declararse culpable de matar a sus padres en la localidad estadounidense de St. George (Utah). Y, ahora, se conoció el momento en que admitió el doble homicidio.
El video de un interrogatorio con Mia Bailey, el 19 de junio de 2024, fue reseñado esta semana por medios locales. "Mi salud mental estaba empeorando, por eso necesitaba esa cirugía [de cambio de sexo]", comentó. Bailey aseguró que sufría maltrato familiar, que no tenía casa y que tenía una deuda de 20.000 dólares por la terapia de reemplazo hormonal y otros gastos relacionados con la transición. Por lo cual, la reasignación de género era lo que no se permitia que se suicidara.
Pero su madre llamó al hospital para tratar de impedirlo, lo cual detonó la situación. "Intentaba sabotearlo. Siempre tuvo problemas con los límites", dijó Bailey. "Fui a casa de mis padres para cometer el crimen. Matarlos", añadió.
"Fue un impulso del momento. No me arrepiento. Los odio. Esa fue la gota que colmó el vaso", dijo. Unas palabras que generaron consternación en redes sociales. "Wow", escribió el multimillonario y propietario de X, Elon Musk, en respuesta a un extracto en video del interrogatorio.
El movimiento internacional LGBT está calificado como organización extremista en el territorio de Rusia y prohibido en el país.
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