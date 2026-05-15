Macabra confesión de una mujer trans que asesinó a sus padres

"Fue un impulso del momento. No me arrepiento. Los odio. Esa fue la gota que colmó el vaso", dijo. Unas palabras que generaron consternación en redes sociales. "Wow", escribió el multimillonario y propietario de X, Elon Musk, en respuesta a un extracto en video del interrogatorio.

El movimiento internacional LGBT está calificado como organización extremista en el territorio de Rusia y prohibido en el país.