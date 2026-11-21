El accidente dejó también dos heridos. Ocurrió cuando un vehículo impactó contra la parte trasera de un interno de la línea 21 y se incendió. Otro auto se vio involucrado en la colisión sucedida a la altura de la Avenida Márquez.
Tres personas murieron y otras dos sufrieron heridas este sábado, a raíz de un choque entre dos autos y un colectivo en la autopista Panamericana. El accidente se produjo a la altura de Avenida Márquez (kilómetro 21), en el partido bonaerense de San Isidro.
La siniestro vial ocurrió sobre el carril lento poco después de las 5, en sentido a la Provincia. Por causas que aún son materia de investigación, un Volkswagen Vento impactó contra la parte trasera de un colectivo de la línea 21 y un Volkswagen Suran quedó involucrado como consecuencia de la colisión.
El VW Vento se prendió fuego por completo y sus tres ocupantes fallecieron en el interior. De acuerdo con el informe oficial, una ambulancia del servicio de emergencias acudió al lugar y el médico a cargo constató los fallecimientos.
En el operativo intervinieron Bomberos, personal de la concesionaria vial de la autopista, efectivos del Departamento Vial Panamericana y del Comando de Patrullas de San Isidro, además de integrantes de Policía Científica, que realizaron las pericias y retiraron elementos de interés para la investigación.
A raíz del accidente fatal, permaneció obstruido el carril lento de la autopista, aunque posteriormente la traza quedó totalmente liberada y el tránsito se normalizó. Los vehículos involucrados fueron trasladados a la comisaría de intervención.
La autopista Panamericana, vale recordar, había sido escenario días atrás de un choque entre dos vehículos, a la altura de la avenida Dorrego sentido a Provincia, en el que murió un hombre de 48 años y otro conductor, de 21, dio positivo en el test de alcoholemia.
De acuerdo con fuentes oficiales, el siniestro ocurrió cerca de las 6, a la altura del kilómetro 15, cuando un Honda HR-V blanco, conducido por Augusto Schiavoni, impactó contra un Honda Civic gris que se encontraba detenido sobre la traza. A raíz del impacto, el Honda HR-V comenzó a incendiarse, aunque su conductor logró salir del vehículo y fue asistido por una ambulancia por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.
En cambio, Luis Candelario Álvarez, conductor del Honda Civic, salió despedido del habitáculo y quedó en la calzada. Personal del SAME constató su fallecimiento en el lugar.
El test de alcoholemia realizado a Schiavoni por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) arrojó resultado positivo de entre 1,03 y 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, según los partes oficiales.
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