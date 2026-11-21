A raíz del accidente fatal, permaneció obstruido el carril lento de la autopista, aunque posteriormente la traza quedó totalmente liberada y el tránsito se normalizó. Los vehículos involucrados fueron trasladados a la comisaría de intervención.

La autopista Panamericana, vale recordar, había sido escenario días atrás de un choque entre dos vehículos, a la altura de la avenida Dorrego sentido a Provincia, en el que murió un hombre de 48 años y otro conductor, de 21, dio positivo en el test de alcoholemia.

De acuerdo con fuentes oficiales, el siniestro ocurrió cerca de las 6, a la altura del kilómetro 15, cuando un Honda HR-V blanco, conducido por Augusto Schiavoni, impactó contra un Honda Civic gris que se encontraba detenido sobre la traza. A raíz del impacto, el Honda HR-V comenzó a incendiarse, aunque su conductor logró salir del vehículo y fue asistido por una ambulancia por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

En cambio, Luis Candelario Álvarez, conductor del Honda Civic, salió despedido del habitáculo y quedó en la calzada. Personal del SAME constató su fallecimiento en el lugar.

El test de alcoholemia realizado a Schiavoni por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) arrojó resultado positivo de entre 1,03 y 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, según los partes oficiales.