Choque de trenes: cuándo se conocerán los resultados de la investigación

Además, el organismo indicó que los resultados se darán a conocer a través del Informe Básico, que se publicará dentro de los próximos siete días; el Informe Preliminar, dentro de los 30 días; y el Informe de Seguridad Operacional, cuando finalice la pesquisa.

Accidente de trenes en Palermo: cómo se realiza la investigación

Las tareas que inició la JST se llevan adelante bajo el modelo sistémico que propone analizar los accidentes e incidentes más allá del error humano o de la falla técnica, considerando los factores que están alejados del momento y lugar del suceso y que contribuyen a su ocurrencia.

Este modelo, según se explicó, toma en cuenta una amplia variedad de elementos, componentes y factores que pudieron haber influido en la ocurrencia de los accidentes para realizar un verdadero aporte a la gestión de la seguridad operacional.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 27.514, las investigaciones que realiza la JST tienen un carácter estrictamente técnico.

Por lo tanto, sus conclusiones no generan ninguna presunción de culpas o responsabilidades administrativas, civiles o penales sobre los hechos investigados y tiene como objetivo fundamental emitir Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) para prevenir futuros accidentes e incidentes.

Los resultados de esta investigación no condicionan ni prejuzgan cualquier procedimiento de índole administrativo o judicial que, en relación con el accidente, pudiera ser iniciado con arreglo a leyes vigentes.

La JST, vale recordar, es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

Choque de trenes: el Gobierno analiza si hubo un error humano

Mientras se esperan los primeros resultados de las tareas de investigación, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, se refirió al accidente ocurrido en la Línea San Martín y dijo que "se está determinando si hubo un error humano". "Heredamos una situación devastadora", agregó el funcionario.

En una entrevista con TN, Mogetta explicó que el Ejecutivo comenzó a auditar "el sistema" ferroviario desde diciembre pasado. "Es imposible que alguien le pueda cargar al gobierno actual una situación que viene desde hace diez años. No se compró ni un rulemán en este tiempo”, comentó.

Y en esa línea, el secretario de Transporte continuó: "Desde 2017 había un proyecto aprobado por el BID y no se aplicó en ninguna de las dos gestiones anteriores. No quisieron o no pudieron, pero esa obra hubiese evitado este accidente”.

“Nosotros, desde que llegamos, hemos reemplazado la vía del San Martín dos veces, por el robo de cables. La última vez hicimos una bóveda de cemento para evitar que vuelva a suceder, pero igual fue vandalizada con picos”, señaló Mogetta. Y concluyó: "Privatizar no garantiza nada".