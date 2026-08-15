Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo en el inicio del fin de semana largo

El sábado llega con cielo nublado y lluvias aisladas en la Ciudad y el Conurbano, mientras que el domingo habrá una mejora. El lunes volverá el frío y podrían registrarse lloviznas.
El fin de semana largo ya comenzó y muchos argentinos aprovecharán estos tres días para descansar, viajar o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, el clima tendrá algunos cambios y será necesario estar atentos al pronóstico, sobre todo en el Área Metropolitana (AMBA).
Para este sábado 15 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada mayormente nublada, con lluvias y lloviznas aisladas durante distintos momentos de la jornada. En la Ciudad y el Conurbano, la temperatura se ubicará entre los 13 y 15 grados, mientras que la humedad será elevada.
La situación comenzará a mejorar durante el domingo 16, aunque el cielo continuará mayormente nublado. Las marcas térmicas tendrán un leve ascenso, con una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de 18. Será una jornada más estable y con bajas probabilidades de precipitaciones.
El lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, llegará con un nuevo descenso de las temperaturas. El SMN anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 15, con cielo nublado y posibilidad de algunas lloviznas.
En buena parte del centro y norte argentino también se espera un fin de semana con nubosidad variable y temperaturas moderadas. Algunas zonas podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante el sábado y el comienzo de la semana.
En el oeste del país, las condiciones serán más inestables, con precipitaciones y nevadas en sectores cordilleranos. Mendoza y San Juan aparecen entre las provincias donde se prevén fenómenos asociados al ingreso de aire frío.
En la Patagonia, en tanto, continuará el ambiente frío, con temperaturas bajas y posibilidad de heladas en distintas localidades. Hacia el extremo sur se esperan registros cercanos o por debajo de los 0°C, mientras que también podrían presentarse lluvias y nevadas en sectores de la región.
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