Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo en el inicio del fin de semana largo

Cómo estará el clima en el resto del país

En buena parte del centro y norte argentino también se espera un fin de semana con nubosidad variable y temperaturas moderadas. Algunas zonas podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante el sábado y el comienzo de la semana.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el oeste del país, las condiciones serán más inestables, con precipitaciones y nevadas en sectores cordilleranos. Mendoza y San Juan aparecen entre las provincias donde se prevén fenómenos asociados al ingreso de aire frío.

En la Patagonia, en tanto, continuará el ambiente frío, con temperaturas bajas y posibilidad de heladas en distintas localidades. Hacia el extremo sur se esperan registros cercanos o por debajo de los 0°C, mientras que también podrían presentarse lluvias y nevadas en sectores de la región.