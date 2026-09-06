Clima en el AMBA: vuelve el frío polar y este domingo la mínima será de 3ºC

Se espera una jornada fresca en el cierre del fin de semana. La temperatura máxima llegará a las 10ºC y habrá vientos del sudeste. Mirá las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante el frío extremo.
Este domingo 6 de septiembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo algo nublado y el regreso del frío polar. Según el reporte publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3ºC y la máxima llegará a 10ºC.
En el cierre del fin de semana, los vientos del sudeste soplarán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la visibilidad será buena y la humedad se ubicará en el 79%. El sol salió a las 07.05 y se pondrá a las 18.38.
Para el lunes 7 de septiembre, se espera una jornada con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que rondarán entre los 5ºC y 13º. Y el martes 8, habrá cielo despejado, con una temperatura mínima de 6ºC y una máxima de 17ºC.
-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
-Evitá los cambios bruscos de temperatura.
-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
-No fumes en ambientes cerrados.
-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por por vientos en el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, así como en sectores del noroeste de Tucumán. De acuerdo con el reporte climático, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.
Frente a este fenómeno, se recomendó retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. El organismo oficial aconsejó también no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener mayor precaución al manejar.
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