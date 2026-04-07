En 2025 más de 11.500 niños recibieron desayunos saludables gracias al Banco de Alimentos

En este sentido, Fernando Uranga, Director General del Banco de Alimentos Buenos Aires dijo: “Cada comienzo de año implica un balance del anterior y con satisfacción podemos decir que el Programa de Desayunos Saludables nos enorgullece porque pudimos crear la iniciativa en un momento de clara emergencia alimentaria para las y los niños. Las cifras de inseguridad alimentaria que padecen 4 de cada 10 niños, nos obliga a repensar y optimizar nuestra labor. Es un esfuerzo que vale la pena porque vemos los resultados y son realmente asombrosos. No sólo incorporamos hábitos, sino que mejoramos sustancialmente la calidad nutricional. Porque “nutrir” es uno de los ejes principales que nos hemos propuesto”.

La implementación del Programa

Para implementar el Programa el Banco de Alimentos ·realizó talleres de Educación Alimentaria con las organizaciones que formaron parte de él, y que recibieron los combos de desayunos saludables", se indicò en un comunicado de la organizaciòn.

Ivana González, Coordinadora de Programas de Nutrición del Banco de Alimentos Buenos Aires, destacó: “En los talleres trabajamos con los educadores, referentes y cocineros ya que son ellos los que llevan adelante, en el día a día, el trabajo de crear conciencia y construir hábitos en los chicos y chicas. Al finalizar el Programa sabemos que todo lo que se generó en los talleres se convirtió en la satisfacción por los cambios producidos y queda una capacidad instalada en las organizaciones respecto del conocimiento y de la importancia de incorporar alimentos de alto valor nutricional”

Alcance del Programa

Un total de 11.576 niños de entre 3 y 12 años en contextos de vulnerabilidad accedieron durante 2025 a desayunos de alta calidad nutricional gracias al Programa Desayunos Saludables, una iniciativa que combinó la entrega de alimentos con acciones de capacitación y educación alimentaria en organizaciones sociales, explicó el Banco de Alimentos de Buenos Aires.

Reducir el hambre

Desde 2001, Banco de Alimentos Buenos Aires contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. Busca ser un puente entre quienes sufren hambre y aquellos que desean colaborar, solicitando donaciones de alimentos aptos para el consumo a fin de almacenarlos, clasificarlos y distribuirlos entre comedores y organizaciones sociales ubicados en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Su centro de distribución propio está ubicado en Benavídez, partido de Tigre. Para más información, ingresar a www.bancodealimentos.org.ar