Morón: desalojo y clausura del histórico boliche Pinar de Rocha

El histórico local estaba en pleno funcionamiento y los asistentes debieron retirarse por una salida lateral. Su dueño, Daniel Bellini, denunció irregularidades en el procedimiento.
Un amplio operativo de seguridad se desplegó este martes por la mañana en las inmediaciones del reconocido boliche Pinar de Rocha, en el partido bonaerense de Morón, para concretar un desalojo ordenado por la Justicia en el marco de un conflicto por una presunta deuda de alquiler.
Efectivos de la Policía Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rodearon el predio e impidieron el ingreso al establecimiento, que se encontraba funcionando con normalidad. En ese contexto, las personas que estaban bailando fueron obligadas a retirarse por una puerta lateral, en medio del sorpresivo procedimiento.
Según explicó la jueza María Victoria Aloé, a cargo del operativo, la medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 40 debido a falta de pago de alquileres.
En declaraciones televisivas, el propietario del boliche, Daniel Bellini, cuestionó la decisión judicial: “Hay un juicio que viene desde la pandemia y todavía está en proceso. No debería estar ocurriendo esto”, sostuvo. Además, remarcó que las resoluciones vigentes no estarían firmes, por lo que consideró el desalojo como improcedente.
El empresario también repasó la historia del lugar y aseguró que desde hace más de cinco décadas administra el predio: “Yo construí casi todo lo que está acá y hace 53 años que manejo lo que ocurre dentro del boliche”, afirmó.
El conflicto de fondo, según detalló, se originó tras la muerte de la antigua propietaria del terreno, quien habría dejado el inmueble a su cuidadora. A partir de ese momento, se inició una disputa que, de acuerdo con Bellini, derivó en un intento de desalojo para desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el lugar.
“Quieren demoler todo para hacer un negocio inmobiliario muy rentable”, denunció, y agregó que incluso intentó comprar el predio, aunque, según su versión, le solicitaron una suma muy superior al valor real del terreno.
La situación se agravó durante la pandemia de COVID-19, cuando el boliche permaneció cerrado durante largos períodos. “Estuvimos dos años sin trabajar y era imposible sostener los pagos”, explicó, al tiempo que señaló que en los últimos tiempos la propietaria se habría negado a cobrar el alquiler, lo que complicó aún más el vínculo contractual.
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