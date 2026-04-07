Morón: desalojo y clausura del histórico boliche Pinar de Rocha

20200923131158_f0b2d7a4-ea44-4ba8-9930-4d01c0837f25 Historia en riesgo: el emblemático boliche de zona oeste podría cerrar tras más de cinco décadas de actividad.

El empresario también repasó la historia del lugar y aseguró que desde hace más de cinco décadas administra el predio: “Yo construí casi todo lo que está acá y hace 53 años que manejo lo que ocurre dentro del boliche”, afirmó.

El conflicto de fondo, según detalló, se originó tras la muerte de la antigua propietaria del terreno, quien habría dejado el inmueble a su cuidadora. A partir de ese momento, se inició una disputa que, de acuerdo con Bellini, derivó en un intento de desalojo para desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el lugar.

effc180d-f0a8-48a2-915d-5ade9ed4247a_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 El dueño denunció un intento de desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el lugar.

“Quieren demoler todo para hacer un negocio inmobiliario muy rentable”, denunció, y agregó que incluso intentó comprar el predio, aunque, según su versión, le solicitaron una suma muy superior al valor real del terreno.

La situación se agravó durante la pandemia de COVID-19, cuando el boliche permaneció cerrado durante largos períodos. “Estuvimos dos años sin trabajar y era imposible sostener los pagos”, explicó, al tiempo que señaló que en los últimos tiempos la propietaria se habría negado a cobrar el alquiler, lo que complicó aún más el vínculo contractual.