La Matanza: nuevo centro de salud mental para infancias y juventudes

Avanza la construcción del Centro Comunitario de Salud Mental en el predio del Hospital Simplemente Evita de González Catán.
La construcción del nuevo centro de salud mental en La Matanza representa un paso clave para atender una problemática que creció en los últimos años. El espacio estará ubicado en el Hospital Simplemente Evita, en González Catán, y atenderá a niños, adolescentes y sus familias, trabajando también con la comunidad en general.
El proyecto cuenta con financiamiento del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con apoyo del BID, e incluye tres consultorios individuales, un consultorio grupal y áreas para talleres y actividades comunitarias, como un salón de usos múltiples y dos salones de talleres.
El centro estará conformado por profesionales de distintas disciplinas: psicología, trabajo social, psicopedagogía, musicoterapia, psicomotricidad y acompañantes terapéuticos. Su misión será articular con todos los efectores de la comunidad de González Catán, Virrey del Pino y G. Laferrere, generando una red de contención integral en el tercer cordón del distrito.
Recientemente, el Secretario de Salud Pública local y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias supervisaron la obra, destacando su importancia para la salud mental de las vecinas y vecinos del distrito.
El centro forma parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno local y provincial, que busca fortalecer políticas públicas de salud mental con un enfoque territorial y comunitario. La iniciativa apunta especialmente a las infancias y juventudes, brindando un espacio accesible y especializado en atención integral.
