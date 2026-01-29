La Matanza: nuevo centro de salud mental para infancias y juventudes

El proyecto cuenta con financiamiento del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con apoyo del BID, e incluye tres consultorios individuales, un consultorio grupal y áreas para talleres y actividades comunitarias, como un salón de usos múltiples y dos salones de talleres.

Un equipo interdisciplinario

El centro estará conformado por profesionales de distintas disciplinas: psicología, trabajo social, psicopedagogía, musicoterapia, psicomotricidad y acompañantes terapéuticos. Su misión será articular con todos los efectores de la comunidad de González Catán, Virrey del Pino y G. Laferrere, generando una red de contención integral en el tercer cordón del distrito.

Recientemente, el Secretario de Salud Pública local y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias supervisaron la obra, destacando su importancia para la salud mental de las vecinas y vecinos del distrito.

El centro forma parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno local y provincial, que busca fortalecer políticas públicas de salud mental con un enfoque territorial y comunitario. La iniciativa apunta especialmente a las infancias y juventudes, brindando un espacio accesible y especializado en atención integral.