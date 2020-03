Cómo cuidarse a la hora de comer durante la cuarentena

Mientras que los psicólogos recomiendan no perder la costumbre de tener horarios bien marcados para que no se desvirtué la rutina, existe una preocupación extra: ¿qué comemos y cómo?

Para la licenciada en Nutrición de la UBA (MN 7116), Daiana Pomito, el período de aislamiento puede conllevar a que las personas tengan una mala alimentación, si ésta "no está planificada y ordenada".

"Hay que pensar qué voy a comer. Si de golpe no me pude ordenar con los horarios porque me falta la estructura del trabajo, ya que el trabajo me genera un orden en el día y si tengo ese orden puedo organizarme con la alimentación, entonces hay una pérdida de noción del tiempo y no están esos espacios que uno le dedica a la comida, por lo que puede pasar es que la gente no empiece a respetar las cuatro comidas del día, "picoteen" y a comer a deshoras porque no hay orden en los horarios de acostarse y dormirse", explicó.

Según detalló Pomito, hay un factor fundamental para que empeore la salud en épocas de cuarentena que es "la falta de movimiento", ya que "si estoy todo el día sentado en la computadora o mirando películas con el celular, lo que falta es movimiento y si además de esto le sumo comer de más, es un balance en el que como más de lo que gasto".

"En la medida que no haya una nueva rutina, pueden desvirtuarse los horarios para comer. Si antes la persona tenía una rutina para levantarse, trabajar, almorzar y demás, hoy es importante rearmar una rutina para que no pasen este tipo de cosas", señaló en diálogo con Diario Popular, en tanto que criticó el uso de las aplicaciones de delivery, ya que "no es lo más recomendable".

Por este motivo, la nutricionista sugirió la "opción más saludable" y no "las comidas rápidas que tienen un exceso de grasa y altos contenidos de sodio y azúcares".

"Soy partidaria de la comida artesanal. Ante la posibilidad de tener un tiempo más importante para poder cocinar, en vez de estar pidiendo comida elaborada o hecha, siempre voy a aconsejar el tema de cocinar en casa, con la materia prima que uno tenga, porque esto te permite tener más opciones", indicó.

Bajo esta línea, hizo hincapié en los casos en los que hay "hambre emocional". "En el caso de que la persona empieza a comer en exceso, que canalice en la comida cuestiones emocionales como la ansiedad, el miedo y la preocupación, si no se registran estas cuestiones, ahí va a haber un exceso de comida y faltan las actividades de antes en las que, por ejemplo, salía uno a caminar", expresó.

Y continuó: "Es muy importante registrar un poco: ¿es realmente un hambre fisiológica o emocional? Me refiero a si estoy aburrida, preocupada o si tengo ansiedad. Debemos poder registrar un poco esto, si es un hambre real o no".

Por este motivo, Pomito aconsejó que "el día que la familia va a hacer las compras, que se armen un diagrama de menú. Entonces que piensen qué alimentos faltan en función a las comidas que quieren preparar".

"La compra va a ser muchísimo más productiva que ir al supermercado e ir a agarrar alimentos por agarrar, más ahora que hay desabastecimiento", aseveró la nutricionista, quien además es creadora y directora de "Nutriendo Encuentros" (Instagram: daiapaula19).

Bajo esta línea, sugirió que el alimento contenga "variedad de verduras", como así también "evitar los excesos de sodio y grasa; hidratarse con agua y no con gaseosas; consumir frutas y verduras de todos los colores, principalmente los de estación; consumir frutas secas; lograr una variedad y no una monotonía en la alimentación; y como métodos de cocción evitar frituras".

Por otro lado, la licenciada en Nutrición que trabaja en el servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes del Hospital Británico, Nélida Adriana Zuccotti (MN 1041), detalló que "nos están consultando mucho y creemos que eso va a ayudar a que la gente no se exceda".

"Hay mucha información que está apareciendo en las redes sociales y está ayudando a las personas a no excederse en la alimentación en esta etapa en la que hay mucho tiempo libre y aburrimiento", explayó Zuccotti a este medio, en tanto que informó que las consultas han aumentado sobre "qué puedo hacer, cómo puedo aprovechar el dinero que tengo y qué puedo hacer para comer saludable todos los días".

Sin embargo, aseguró que los casos de mala alimentación se pueden dar en las "casas en las que hay niños", donde "los horarios de alimentación se pueden llegar a desvirtuar".

A pesar de esto, si bien comunicó que puede haber casos en los que "se desvirtúen un poco los horarios" para comer, aclaró que la mayoría de personas "se han obligado a ponerse horarios" como para mantener un orden, no solo alimenticio, sino general.

Además, criticó a las aplicaciones de delivery, ya que los alimentos que venden "no son saludables" y "positivos no son", al tiempo que no descartó los riesgos que tienen los envoltorios y paquetes en los que viaja la comida de ser una vía de contagio del Covid-19.

"El tema de comer mejor y la cuestión económica va a jugar en contra si se sigue gastando a ese nivel. También está el tema del ‘packing’ (paquete en el que va la comida) y el riesgo de contagio (del coronavirus) que eso pueda tener", afirmó la nutricionista, quien finalizó: "Si bien fue un boom lo de las apps de delivery al principio, la gente está tomando conciencia de alimentarse mejor porque es otra manera de no enfermarse".