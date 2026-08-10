CAME explicó por qué las ventas pueden caer aunque Mercado Libre crezca

Ricardo Diab, presidente de la CAME.

CAME remarcó que entre los comercios relevados hay kioscos, ferreterías, panaderías y negocios de ciudades del interior que no necesariamente venden mediante plataformas de comercio electrónico.

Por ese motivo, la entidad sostuvo que el crecimiento de Mercado Libre no contradice necesariamente una caída en las ventas de los comercios que forman parte de su medición. “Que el volumen transaccionado por una plataforma de comercio electrónico crezca no invalida ni contradice una caída en las ventas pyme: son fenómenos distintos, medidos sobre poblaciones distintas”, señalaron.

Según CAME, el comercio electrónico representa alrededor del 25% de las ventas de las pequeñas y medianas empresas comerciales. La participación de las plataformas digitales puede aumentar mientras otros comercios mantienen o reducen su facturación.

La entidad también defendió la metodología de su índice, que se realiza desde hace más de 16 años. El cálculo utiliza una muestra de comercios de todo el país, separa el análisis entre CABA y la provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones, y contempla correcciones para evitar que determinados casos distorsionen el resultado.

En los primeros siete meses de 2026, las ventas minoristas pyme acumularon una caída de 2,7%.