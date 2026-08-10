CAME explicó por qué las ventas pueden caer aunque Mercado Libre crezca

La entidad defendió su índice tras la crítica del fundador de Mercado Libre, quien había destacado el crecimiento de la plataforma y cuestionado la caída de las ventas minoristas pyme.
Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron 3,8% interanual en julio y 2,1% respecto de junio, según el índice elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un dato que generó el comentario de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien puso el foco en el crecimiento del comercio electrónico y cuestionó la forma de interpretar el indicador.
Galperin señaló en su cuenta de X que Mercado Libre Argentina había registrado un crecimiento del 38% en moneda constante durante el último trimestre. A partir de ese dato, planteó la necesidad de comparar el volumen de operaciones de la plataforma con el universo que releva CAME para evaluar la evolución del consumo.
Desde CAME entidad respondieron que ambos datos no miden lo mismo. “El Índice de Ventas Minoristas de CAME no mide el consumo total del país ni pretende hacerlo”, explicaron. Según detallaron, el indicador sigue la evolución de la facturación real de los comercios minoristas pyme de todo el país y ajusta los valores por inflación para aislar el efecto de los precios.
El relevamiento contempla seis rubros que, de acuerdo con la organización, representan cerca del 90% del comercio minorista pyme. La muestra incluye establecimientos de distintas zonas del país y toma como referencia los parámetros establecidos para las pequeñas y medianas empresas comerciales.
CAME remarcó que entre los comercios relevados hay kioscos, ferreterías, panaderías y negocios de ciudades del interior que no necesariamente venden mediante plataformas de comercio electrónico.
Por ese motivo, la entidad sostuvo que el crecimiento de Mercado Libre no contradice necesariamente una caída en las ventas de los comercios que forman parte de su medición. “Que el volumen transaccionado por una plataforma de comercio electrónico crezca no invalida ni contradice una caída en las ventas pyme: son fenómenos distintos, medidos sobre poblaciones distintas”, señalaron.
Según CAME, el comercio electrónico representa alrededor del 25% de las ventas de las pequeñas y medianas empresas comerciales. La participación de las plataformas digitales puede aumentar mientras otros comercios mantienen o reducen su facturación.
La entidad también defendió la metodología de su índice, que se realiza desde hace más de 16 años. El cálculo utiliza una muestra de comercios de todo el país, separa el análisis entre CABA y la provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones, y contempla correcciones para evitar que determinados casos distorsionen el resultado.
En los primeros siete meses de 2026, las ventas minoristas pyme acumularon una caída de 2,7%.
comentar