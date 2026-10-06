Si necesitás adaptar el artefacto, la intervención debe respetar las indicaciones del fabricante. ENARGAS señala además que las instalaciones, modificaciones y reparaciones de artefactos a gas deben quedar en manos de gasistas matriculados.

Por eso, la compatibilidad con el suministro debería comprobarse antes de comprar, no cuando la cocina ya está instalada en casa.

Las hornallas no se comparan solamente por cantidad

Cuatro hornallas pueden parecer suficientes para buena parte de los hogares, pero la cantidad cuenta solo una parte de la historia. También importa cómo están distribuidas y qué tipo de quemadores incorpora cada modelo.

Una hornalla grande puede ser útil para ollas de mayor diámetro, mientras que una más pequeña permite trabajar con recipientes chicos. Algunos equipos agregan quemadores de mayor potencia o diseños con múltiples coronas de llama.

Dentro de las cocinas Drean, por ejemplo, aparecen distintas configuraciones que permiten observar cómo tamaño, distribución y características de los quemadores cambian entre modelos.

Conviene pensar qué recipientes usás y cuántas preparaciones hacés al mismo tiempo. Si habitualmente cocinás con varias ollas, revisá que puedan convivir sobre la superficie sin molestarse entre sí.

El horno se evalúa con la puerta cerrada

La capacidad importa, especialmente si usás fuentes grandes o cocinás para varias personas. Pero también conviene mirar qué ocurre alrededor del horno.

Un visor permite seguir la preparación sin abrir constantemente la puerta. La luz interior mejora esa posibilidad y el grill agrega una función diferente para dorar o terminar determinadas comidas.

La puerta merece una revisión propia. El tipo de vidrio, el aislamiento y la construcción influyen sobre cómo se transmite el calor hacia el exterior. También importa la firmeza de las bisagras y qué tan cómoda resulta para abrir, cerrar y limpiar.

Al comparar una cocina Drean a gas con otras alternativas, características como visor, iluminación, grill, encendido y construcción de la puerta permiten distinguir configuraciones para diferentes usos, sin que una resulte necesariamente adecuada para todos.

Encendido y seguridad son parte del uso cotidiano

El encendido electrónico evita recurrir a fósforos o encendedores externos, pero conviene revisar cómo está implementado. Puede variar entre modelos y requerir una conexión eléctrica según el sistema utilizado.

Más importante todavía es comprobar los dispositivos de seguridad. La normativa argentina para instalaciones domiciliarias establece que los quemadores de artefactos de cocción deben contar con dispositivos de seguridad por falta de llama. Su función es interrumpir el suministro de gas cuando la llama se apaga.

Si una corriente de aire o un líquido derramado apaga la llama, el sistema debe evitar que el gas continúe circulando sin combustión.

También conviene buscar la identificación correspondiente a un artefacto aprobado. ENARGAS recomienda instalar equipos aprobados por organismos de certificación acreditados y dejar la instalación en manos de un profesional matriculado.

La cocina correcta depende de cómo cocinás

Si preparás comidas todos los días, la distribución de las hornallas, la facilidad de limpieza y el encendido ganan importancia. Las funciones que repetís varias veces por jornada suelen pesar más que una característica que utilizarás ocasionalmente.

Para quien hornea con frecuencia, el análisis se desplaza hacia el horno. Capacidad, visor, iluminación, grill y construcción de la puerta pasan a tener mayor relevancia.

El espacio disponible puede decidir la compra antes que cualquier prestación. En una cocina drean, unos pocos centímetros pueden determinar si el artefacto entra correctamente o interfiere con muebles y circulaciones.

No alcanza con mirar el ancho. Medí también profundidad y altura y considerá las condiciones de instalación indicadas por el fabricante. La ubicación de la conexión de gas y las exigencias de ventilación tampoco deberían improvisarse.

Hay señales que conviene revisar antes de decidir

Una cocina sin información clara sobre sus sistemas de seguridad debería generar una verificación adicional. Lo mismo ocurre si no podés identificar su aprobación para uso con gas o si la documentación no especifica para qué combustible está configurada.

La puerta del horno también aporta información útil. Abrila y cerrala, observá la firmeza de las bisagras y revisá cómo está construida. Una puerta que no ajusta correctamente no es un detalle estético.

Tampoco conviene minimizar una superficie exterior que alcanza temperaturas incómodas durante el funcionamiento. El diseño y aislamiento de la puerta son características relevantes, especialmente en una casa donde circulan chicos.

Una vez instalada, la seguridad continúa. ENARGAS recomienda revisar periódicamente los artefactos con un gasista matriculado y observar la combustión: una llama uniforme y azul es una referencia básica de funcionamiento, mientras que una coloración amarilla o anaranjada requiere revisión profesional.

Antes que el diseño, probá lo que vas a usar

Una cocina puede acompañar la casa durante muchos años, así que vale la pena dedicar unos minutos a las partes que vas a manipular constantemente.

Probá la puerta del horno y revisá cómo funciona el sistema de encendido antes de concentrarte en el acabado exterior. Después verificá medidas, tipo de gas, distribución de hornallas, equipamiento del horno y dispositivos de seguridad.

El diseño importa porque la cocina forma parte visible del ambiente, pero no debería desplazar a los criterios de uso. Una vez instalada, vas a interactuar mucho más con las perillas, las hornallas y la puerta que con su terminación.

La elección final puede empezar con una comprobación sencilla: ¿las características que estás pagando responden a la forma en que realmente cocinás en casa?