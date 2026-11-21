El linaje PJ.2.1 fue identificado en tres pacientes internados en hospitales bonaerenses y presenta una mayor capacidad de transmisión, aunque no hay pruebas de que provoque cuadros más graves.
Una nueva variante de Covid-19 comenzó a circular en Argentina y fue detectada en tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Se trata de PJ.2.1, un linaje descendiente de Ómicron que presenta mutaciones asociadas mayor capacidad de transmisión y que coincide con un incremento reciente de los contagios.
La presencia de esta variante se confirmó a partir de la secuenciación de muestras realizada por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incluyó en la categoría de “variante bajo vigilancia” por su crecimiento sostenido en distintas regiones, sobre todo en América del Norte. También se registraron casos en Brasil.
PJ.2.1 acumula modificaciones genéticas respecto de versiones anteriores del coronavirus, un rasgo que podría facilitar su propagación. La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la evolución de los virus, explicó que algunas de sus mutaciones aumentan la afinidad con los receptores celulares y, por lo tanto, su capacidad de transmisión.
Sin embargo, hasta el momento no hay evidencias suficientes para determinar que provoque una enfermedad más grave. La OMS advirtió que los datos clínicos disponibles todavía son limitados para establecer si existe una relación entre esta variante y un mayor riesgo de complicaciones.
Los especialistas señalaron que las vacunas disponibles continúan ofreciendo protección frente a PJ.2.1. Ensayos de laboratorio citados por la OMS mostraron que los anticuerpos generados por las fórmulas actualizadas lograron neutralizar este linaje. En Argentina, las opciones incluyen una vacuna de ARN mensajero aplicada en el sistema público y la vacuna nacional ARVAC, disponible en farmacias.
Los síntomas asociados son similares a los de otras variantes recientes del coronavirus. Entre los más frecuentes se encuentran la fiebre, la tos, el dolor de garganta y la secreción nasal, aunque la aparición de estos signos no permite identificar por sí sola el linaje responsable del contagio.
El infectólogo Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, afirmó que los contagios “definitivamente están subiendo” y remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación. En particular, recomendó prestar atención a embarazadas, adultos mayores y personas inmunosuprimidas, considerados grupos de mayor riesgo.
Debbag también advirtió que la cobertura de vacunación contra el Covid está muy por debajo de la registrada en otras campañas recientes, especialmente entre las embarazadas. La inmunización durante el embarazo es relevante porque permite transmitir protección a los bebés durante sus primeros meses de vida.
En paralelo, algunas jurisdicciones reforzaron la vigilancia epidemiológica. En Formosa, las autoridades sanitarias dispusieron retomar los hisopados y las pruebas PCR ante un incremento brusco de los casos registrados durante la última semana. Los especialistas señalaron que la aparición de PJ.2.1 no implica un regreso al escenario de la pandemia, pero insistieron en mantener actualizados los esquemas de vacunación y extremar los cuidados en las personas con mayor riesgo de complicaciones.