Las vacunas mantienen su protección

Los especialistas señalaron que las vacunas disponibles continúan ofreciendo protección frente a PJ.2.1. Ensayos de laboratorio citados por la OMS mostraron que los anticuerpos generados por las fórmulas actualizadas lograron neutralizar este linaje. En Argentina, las opciones incluyen una vacuna de ARN mensajero aplicada en el sistema público y la vacuna nacional ARVAC, disponible en farmacias.

Los síntomas asociados son similares a los de otras variantes recientes del coronavirus. Entre los más frecuentes se encuentran la fiebre, la tos, el dolor de garganta y la secreción nasal, aunque la aparición de estos signos no permite identificar por sí sola el linaje responsable del contagio.

Las dosis contra Covid-19 están disponibles en los vacunatorios.

Aumentan los casos y preocupa la baja vacunación

El infectólogo Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, afirmó que los contagios “definitivamente están subiendo” y remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación. En particular, recomendó prestar atención a embarazadas, adultos mayores y personas inmunosuprimidas, considerados grupos de mayor riesgo.

Debbag también advirtió que la cobertura de vacunación contra el Covid está muy por debajo de la registrada en otras campañas recientes, especialmente entre las embarazadas. La inmunización durante el embarazo es relevante porque permite transmitir protección a los bebés durante sus primeros meses de vida.

En paralelo, algunas jurisdicciones reforzaron la vigilancia epidemiológica. En Formosa, las autoridades sanitarias dispusieron retomar los hisopados y las pruebas PCR ante un incremento brusco de los casos registrados durante la última semana. Los especialistas señalaron que la aparición de PJ.2.1 no implica un regreso al escenario de la pandemia, pero insistieron en mantener actualizados los esquemas de vacunación y extremar los cuidados en las personas con mayor riesgo de complicaciones.