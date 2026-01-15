Espectáculos |

Murió Rubén Patagonia, un ícono del folclore y defensor de los pueblos originarios

Falleció en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, donde se encontraba internado. Descendiente de Tehuelches, comenzó su carrera en los '70 y combinó los sonidos ancestrales con los lenguajes musicales modernos.

El folclorista Rubén Patagonia, de largo recorrido en la música nacional y defensor de los derechos de los pueblos originarios, murió este jueves a los 69 años. En las últimas semanas había permanecido internado en una clínica de Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, debido a un delicado cuadro de salud.

Pese a los gestos de solidaridad de la comunidad, que había respondido a los pedidos de dadores de sangre, el artista no logró superar los problemas de salud.

Quién era Rubén Patagonia

Nacido el 2 de julio de 1956 y descendiente de tehuelches, el cantante comenzó su camino artístico a principios de los ’70. Tomó al arte como una herramienta política y social para rescatar la memoria de los pueblos mapuche, aonikenk y selk’nam. Su música se caracterizó por la combinación entre los sonidos ancestrales y los lenguajes musicales modernos, permitiéndole cantar a la Patagonia desde su realidad más profunda.

Entre sus obras más representativas se destacaron canciones que popularizó, como Amutuy Soledad, Cutral-Có, Cacique Yatel y Chaltén, así como el disco Miremos al sur, uno de los trabajos más significativos de su trayectoria.

En 2017 recibió el premio Camín a la Trayectoria en el Festival de Folklore de Cosquín. También tuvo encuentros artísticos con referentes del rock argentino, como Divididos, Almafuerte, La Renga, Bersuit Vergarabat y Los Fabulosos Cadillacs.

Participó en producciones emblemáticas como 'La película del Rey', de Carlos Sorín, y trabajó en films internacionales junto a figuras como el ganador del Oscar Daniel Day-Lewis en 'Eterna sonrisa de Nueva Jersey'. En televisión, también destacó en la miniserie 'El elegido'.

Su compromiso social se cristalizó en 1984 con la creación del taller didáctico “Volver a Ser Uno”, un espacio dedicado al rescate y transmisión de las culturas nativas de la Patagonia para las nuevas generaciones.

