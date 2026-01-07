Gauchito Gil: por qué se lo celebra cada 8 de enero

Según los historiadores, Antonio Mamerto Gil Núñez nació el 12 de agosto de 1847 en la ciudad de Mercedes. Fue hijo de José Gil y Encarnación Núñez y se ganó la vida como peón rural. Es recordado como un hombre amante de las fiestas, especialmente la de San Baltazar. También se destacaba por su habilidad con el facón y por una personalidad fuerte.

Su vida transcurrió en un contexto atravesado por la violencia política y militar. Participó en la Guerra de la Triple Alianza y luego fue reclutado para integrar milicias que combatían contra los federales.

El mito popular da cuenta que tras una aparición en sueños de Ñandeyara, el dios guaraní, decidió dejar las armas y desertó del Ejército.

Esa decisión, sumada a conflictos con las autoridades locales, entre ellos haberse enamorado de una mujer que pretendía un comisario, lo convirtió en un hombre perseguido.

Su figura fue ganando prestigio entre los sectores más humildes, que comenzaron a verlo como un justiciero. Muchos sostienen que ayudaba a los pobres, protegía a los trabajadores rurales, vengaba abusos y hasta le robaba a los ricos para asistir a los necesitados.

A pesar de mantenerse oculto gracias a la protección de la peonada correntina, fue capturado mientras dormía una siesta, luego de una noche de festejos en el marco de las celebraciones por San Baltazar.

En su captura, sus dos acompañantes fueron asesinados, pero a Gil no lograron herirlo. La creencia popular sostiene que el Gauchito, devoto de San La Muerte, llevaba un amuleto que habría impedido que las balas lo alcanzaran en el momento de su arresto.

Las versiones sobre su muerte coinciden en que ocurrió un 8 de enero de 1874, aunque otras indican que fue en 1878. Las fuerzas que lo custodiaban resolvieron trasladarlo a Goya para ser juzgado. Pero, a unos 8 kilómetros de Mercedes, el plan cambió.

Lo colgaron boca abajo de un árbol y ninguno de los soldados presentes se animó a ejecutarlo. Finalmente lo hizo el coronel Velázquez lo degolló. La leyenda sostiene que su sangre cayó en abundancia y fue absorbida por la tierra.

Antes de morir, se le atribuye una frase que marcaría el inicio de su devoción: “Con la sangre de un inocente se curará a otro inocente”.

Luego de entregar la cabeza de Gil a las autoridades, el coronel regresó a su casa y encontró a su hijo gravemente enfermo.

Desesperado, el hombre recordó las palabras del gaucho, volvió al lugar donde había sido enterrado el cuerpo y tomó tierra aún húmeda por la sangre, con la que ungió a su hijo, que se curó. A partir de ese hecho, el propio ejecutor se convirtió en uno de sus primeros devotos.

Fuerte despliegue de seguridad

El Gobierno de Corrientes implementó un operativo de tránsito por la llegada masiva de fieles al santuario de la Ruta Nacional 123, en Mercedes.

Este despliegue, integrado en el Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026, entrará en vigencia hasta la medianoche del miércoles 7 de enero.

Se destinó 450 efectivos policiales de diversas divisiones, quienes trabajarán en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Defensa Civil y Salud Pública. Habrá vigilancia aérea con drones y prohibición de estacionamiento