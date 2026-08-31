Crisis: Granja Tres Arroyos cerró su histórica planta de Capitán Sarmiento

La crisis ya había quedado expuesta por los reiterados reclamos sindicales vinculados al pago fragmentado de haberes, la paralización de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, y la reducción de los niveles de faena.

Mientras continúan las negociaciones para evitar un escenario más complejo, la preocupación crece entre los casi 7.000 trabajadores que dependen de la actividad de la compañía.

La avícola enfrenta un crítico panorama de deudas, ya que arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y actualmente negocia con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.

A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

Granja Tres Arroyos es conducida por Joaquín De Grazia, hijo del fundador de la compañía, Gaspar De Grazia, un inmigrante italiano que comenzó a vender pollos por las calles de Buenos Aires junto a su hermano en la década de 1930. Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods.