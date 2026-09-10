Día del Maestro: qué pasa con las clases este viernes 11 de septiembre

Durante su gobierno impulsó distintas medidas vinculadas con la educación pública. Entre ellas, la construcción de cientos de escuelas y la expansión de la matrícula educativa en distintas regiones del país

¿Cuándo vuelven las clases?

Las clases se retoman el lunes 14 de septiembre, una vez finalizada la jornada de homenaje a los docentes.

Además, durante septiembre habrá otra fecha especial para parte de la comunidad educativa: el lunes 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante, aunque no representa un día de descanso general para todos los niveles y jurisdicciones.

Los próximos feriados de 2026

Después del Día del Maestro, el calendario de feriados nacionales tendrá varias fechas importantes antes de fin de año: