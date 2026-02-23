General |

Perú: ¿Quién es el presidente que plagió la tesis de su hijo?

El mandatario interino del Perú presentó un libro con contenido idéntico al redactado por su hijo, sin modificaciones.

El presidente interino del Perú, José María Balcázar, enfrenta nuevas críticas tras revelarse que plagió la tesis de su hijo, José Balcázar Quiroz, al publicar un libro propio en 2005. El hallazgo fue difundido por el programa 'Panorama', que detalló que el índice, la bibliografía y las notas fueron copiadas sin cambios ni citas.

El libro, titulado Medidas Autosatisfactivas, coincidió con un momento decisivo en la carrera de Balcázar, ya que buscaba una plaza titular en el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese contexto, la presentación de producción académica le permitió sumar puntaje en concursos públicos, lo que explica la relevancia de la publicación.

Impacto en la política y la Justicia

La difusión de la información generó preguntas sobre la ética en la política y la administración de justicia en el país. A diferencia de años anteriores, ni el Gobierno ni Balcázar se han pronunciado sobre el caso, manteniendo un silencio que alimenta la polémica.

Con el texto copiado, presentó la obra para aspirar a un cargo mayor dentro de la Justicia.

Situaciones similares ya ocurrieron en Perú durante el año pasado, cuando la ex presidenta Dina Boluarte tuvo que retirar su libro de la Biblioteca Nacional tras confirmarse un plagio. Estos antecedentes vienen mostrando que la copia en el ámbito académico no es un hecho aislado, y plantea dudas sobre los mecanismos de control en la carrera judicial y política.

La gestión de Balcázar, prevista hasta el 28 de julio, comenzó con altos niveles de desaprobación: un 63 %, según la encuestadora Ipsos. Este escenario reflejó la desconfianza de la ciudadanía ante cuestionamientos éticos y legales sobre los líderes de ese país que ha tenido nueve presidentes en los últimos 10 años.

