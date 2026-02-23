Perú: ¿Quién es el presidente que plagió la tesis de su hijo?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PanoramaPTV/status/2025788990389924129?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025788990389924129%7Ctwgr%5E3498653cc8153c0419b7613c85d70a01ac641b63%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F588629-presidente-latinoamericano-plagiar-tesis-hijo&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE PLAGIO DEL SEÑOR PRESIDENTE JOSE MARÍA BALCÁZAR.



- En la primera foto, el ÍNDICE de la tesis del joven José Balcázar Quiroz.

- En la segunda, el ÍNDICE copiado del libro de su padre, el actual Presidente José María Balcázar Zelada.



El libro fue presentado como… pic.twitter.com/UjoCB1YJYk — Panorama (@PanoramaPTV) February 23, 2026

El libro, titulado Medidas Autosatisfactivas, coincidió con un momento decisivo en la carrera de Balcázar, ya que buscaba una plaza titular en el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese contexto, la presentación de producción académica le permitió sumar puntaje en concursos públicos, lo que explica la relevancia de la publicación.

Impacto en la política y la Justicia

La difusión de la información generó preguntas sobre la ética en la política y la administración de justicia en el país. A diferencia de años anteriores, ni el Gobierno ni Balcázar se han pronunciado sobre el caso, manteniendo un silencio que alimenta la polémica.

Situaciones similares ya ocurrieron en Perú durante el año pasado, cuando la ex presidenta Dina Boluarte tuvo que retirar su libro de la Biblioteca Nacional tras confirmarse un plagio. Estos antecedentes vienen mostrando que la copia en el ámbito académico no es un hecho aislado, y plantea dudas sobre los mecanismos de control en la carrera judicial y política.

La gestión de Balcázar, prevista hasta el 28 de julio, comenzó con altos niveles de desaprobación: un 63 %, según la encuestadora Ipsos. Este escenario reflejó la desconfianza de la ciudadanía ante cuestionamientos éticos y legales sobre los líderes de ese país que ha tenido nueve presidentes en los últimos 10 años.