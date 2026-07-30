Descubren un posible nuevo uso del Viagra en la lucha contra el cáncer

La investigación fue publicada en la revista científica Cancer Research.

Además, los investigadores analizaron qué ocurría al combinar sildenafil con estatinas, medicamentos utilizados para disminuir el colesterol. Según el estudio, esa estrategia podría potenciar el efecto porque limitaría tanto el colesterol disponible como la capacidad de las células tumorales para producirlo.

Las conclusiones surgieron de tres tipos de evidencia: experimentos en modelos de cáncer en ratones, estudios sobre células tumorales humanas y un análisis retrospectivo de 20 años de datos médicos de alrededor de cinco millones de afiliados a Clalit Health Services, la mayor organización sanitaria de Israel.

De acuerdo con ese análisis, los pacientes con cáncer que habían recibido sildenafil mostraron una mejora significativa en la supervivencia, especialmente quienes también utilizaban estatinas.

La investigadora principal, Ayelet Erez, sostuvo: "Más allá de su promesa terapéutica, nuestros hallazgos destacan que la biología del cáncer no está determinada solo por mutaciones en las células tumorales, sino también por el estado metabólico del paciente y por los medicamentos que ya está tomando para otras afecciones". Y agregó: "Nuestro estudio subraya la importancia de tratar a todo el paciente, no solo al cáncer, al adaptar la terapia más eficaz".