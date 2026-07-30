Descubren un posible nuevo uso del Viagra en la lucha contra el cáncer

Una investigación publicada en Cancer Research encontró que el sildenafil podría dificultar la propagación de células tumorales al limitar su acceso al colesterol. Los resultados deberán confirmarse en futuros estudios clínicos.
Un estudio realizado por investigadores de Israel y Estados Unidos identificó un posible efecto del sildenafil, principio activo del Viagra, que podría abrir una nueva línea de investigación contra la metástasis del cáncer. Según el trabajo, el fármaco dificultaría la capacidad de las células tumorales para expandirse hacia otros órganos al interferir con el uso del colesterol, un componente clave para ese proceso.
Los resultados fueron publicados en la revista científica Cancer Research y sugieren que el medicamento podría convertirse, en el futuro, en una herramienta complementaria dentro de determinados tratamientos oncológicos. Sin embargo, los autores remarcan que los hallazgos no implican que el sildenafil deba utilizarse actualmente como tratamiento contra el cáncer fuera de investigaciones clínicas.
El equipo explicó que el sildenafil bloquea una enzima denominada fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Ese bloqueo incrementa los niveles de una molécula conocida como cGMP, que interfiere en el transporte del colesterol dentro de las células.
Al reducir la disponibilidad de colesterol, las células cancerosas tendrían mayores dificultades para desprenderse del tumor original y formar metástasis en otros órganos, uno de los principales desafíos en el tratamiento del cáncer.
Además, los investigadores analizaron qué ocurría al combinar sildenafil con estatinas, medicamentos utilizados para disminuir el colesterol. Según el estudio, esa estrategia podría potenciar el efecto porque limitaría tanto el colesterol disponible como la capacidad de las células tumorales para producirlo.
Las conclusiones surgieron de tres tipos de evidencia: experimentos en modelos de cáncer en ratones, estudios sobre células tumorales humanas y un análisis retrospectivo de 20 años de datos médicos de alrededor de cinco millones de afiliados a Clalit Health Services, la mayor organización sanitaria de Israel.
De acuerdo con ese análisis, los pacientes con cáncer que habían recibido sildenafil mostraron una mejora significativa en la supervivencia, especialmente quienes también utilizaban estatinas.
La investigadora principal, Ayelet Erez, sostuvo: "Más allá de su promesa terapéutica, nuestros hallazgos destacan que la biología del cáncer no está determinada solo por mutaciones en las células tumorales, sino también por el estado metabólico del paciente y por los medicamentos que ya está tomando para otras afecciones". Y agregó: "Nuestro estudio subraya la importancia de tratar a todo el paciente, no solo al cáncer, al adaptar la terapia más eficaz".
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