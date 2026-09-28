Día del Empleado de Comercio: ¿qué pasará con los negocios este lunes?

Aunque los establecimientos no tienen prohibición de abrir, su funcionamiento depende del personal disponible. En diversas jurisdicciones ya se pautó el cierre total de supermercados, grandes comercios y centros comerciales, mientras que en otros distritos cada empresa definirá la modalidad de atención.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar números negativos durante agosto.

El acuerdo de traslado del feriado

La decisión quedó asentada en una circular fechada el 7 de septiembre de 2026 y en un acta suscripta ese mismo día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El entendimiento dispone que los trabajadores alcanzados por la actividad mercantil tendrán en esa fecha los alcances previstos en la normativa que instituyó el día del sector.

La Ley 26.541 estableció el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Para el calendario de 2026, esa fecha corresponde a un sábado. Por este motivo, la federación sindical y las representaciones empresarias acordaron utilizar su autonomía colectiva para trasladar la conmemoración al lunes siguiente.

El acta indicó que el cambio buscó que los empleados de comercio celebren su jornada con los alcances fijados por la ley. Así, la fecha legal no se modificó: el 26 de septiembre continúa como el día instituido por la norma. Lo que se trasladó fue la celebración correspondiente a este año.

Empleados de Comercio lograron un nuevo acuerdo paritario exitoso

La circular dirigida a los secretarios generales del gremio comunicó que el lunes 28 de septiembre será la fecha de referencia para los trabajadores del sector. El documento también señaló que ese reconocimiento tendrá los efectos que establece la Ley 26.541 y las normas laborales aplicables.

El acuerdo incluyó una precisión sobre el descanso semanal. El lunes 28 de septiembre no podrá otorgarse como franco compensatorio, según establece tanto la circular como el acta firmada por las partes. La aclaración se aplica al día en que se realizará la conmemoración trasladada.

Por el sector sindical participaron representantes de FAECYS, entre ellos el secretario general Armando Cavalieri, José González, Ricardo Raimondo, Daniel Lovera y Alfredo Beliz. También intervinieron los abogados Alberto Tomassone, Jorge Emilio Barbieri y Pedro San Miguel.

La parte empresaria contó con representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). El acuerdo reunió a las organizaciones que intervienen en la negociación colectiva de la actividad mercantil.