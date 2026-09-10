Elecciones 2027: el calendario completo con las fechas de las PASO y las generales

Las elecciones generales serán el 24 de octubre de 2027. El calendario también contempla las PASO, el cierre de alianzas, la campaña y un eventual balotaje.
Las elecciones presidenciales de 2027 ya tienen una fecha central definida: el domingo 24 de octubre, cuando los argentinos elegirán al próximo presidente y vicepresidente de la Nación. Ese mismo día también se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado.
El calendario electoral comenzará varios meses antes, entre abril y mayo, con el inicio del año electoral y la convocatoria oficial a los comicios. En junio llegará otro momento clave: el cierre de alianzas y la presentación de las precandidaturas de los distintos espacios políticos.
Uno de los puntos que todavía puede modificar el cronograma es la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Si se mantienen vigentes, las primarias nacionales están previstas para el domingo 8 de agosto de 2027.
En tanto, la campaña electoral oficial comenzaría durante septiembre y las elecciones generales se realizarán el 24 de octubre, tal como establece el esquema para los comicios presidenciales.
La elección presidencial se realiza el cuarto domingo de octubre, por lo que en 2027 la fecha establecida es el 24.
Para ganar en primera vuelta, una fórmula deberá obtener más del 45% de los votos o alcanzar al menos el 40% y sacarle más de 10 puntos porcentuales a la segunda fórmula más votada.
Si ninguna candidatura consigue esos resultados, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en un balotaje, que deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la elección general.
El cronograma todavía puede sufrir cambios, especialmente por el futuro de las PASO. Una eventual eliminación o suspensión de las primarias modificaría la instancia prevista para agosto y obligaría a reorganizar parte del proceso electoral.
También tendrán peso las elecciones provinciales. Durante 2027 se elegirán 21 gobernadores, y cada distrito podrá decidir si realiza sus comicios junto con las elecciones nacionales o si los desdobla.
Por ese motivo, la actividad electoral podría comenzar en algunas provincias desde abril y extenderse durante buena parte del año.
El proceso nacional terminará el 10 de diciembre de 2027, cuando se produzca el traspaso de mando presidencial y asuman las nuevas autoridades elegidas en las urnas.
comentar