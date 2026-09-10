Elecciones 2027: el calendario completo con las fechas de las PASO y las generales

El cronograma previsto contempla:

Abril-mayo: inicio del año electoral y convocatoria oficial.

inicio del año electoral y convocatoria oficial. Junio: cierre de alianzas y presentación de precandidaturas.

cierre de alianzas y presentación de precandidaturas. 8 de agosto: PASO, si continúan vigentes.

PASO, si continúan vigentes. Septiembre: inicio de la campaña oficial.

inicio de la campaña oficial. 24 de octubre: elecciones generales.

elecciones generales. Noviembre: eventual balotaje presidencial.

eventual balotaje presidencial. 10 de diciembre: asunción de las nuevas autoridades.

La elección presidencial se realiza el cuarto domingo de octubre, por lo que en 2027 la fecha establecida es el 24.

Para ganar en primera vuelta, una fórmula deberá obtener más del 45% de los votos o alcanzar al menos el 40% y sacarle más de 10 puntos porcentuales a la segunda fórmula más votada.

Si ninguna candidatura consigue esos resultados, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en un balotaje, que deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la elección general.

El cronograma todavía puede sufrir cambios, especialmente por el futuro de las PASO. Una eventual eliminación o suspensión de las primarias modificaría la instancia prevista para agosto y obligaría a reorganizar parte del proceso electoral.

También tendrán peso las elecciones provinciales. Durante 2027 se elegirán 21 gobernadores, y cada distrito podrá decidir si realiza sus comicios junto con las elecciones nacionales o si los desdobla.

Por ese motivo, la actividad electoral podría comenzar en algunas provincias desde abril y extenderse durante buena parte del año.

El proceso nacional terminará el 10 de diciembre de 2027, cuando se produzca el traspaso de mando presidencial y asuman las nuevas autoridades elegidas en las urnas.