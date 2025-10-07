Día del Pelado: la historia detrás de la fecha que celebra la calvicie

Aunque no existe una institución que haya establecido formalmente esta jornada, la celebración se popularizó en redes sociales y distintos medios en los últimos años. Su espíritu es simple: dejar de lado la burla y celebrar la autenticidad de quienes lucen su calva con orgullo.

Una fecha para desterrar mitos

Históricamente, el cabello fue símbolo de poder, juventud y atractivo, lo que llevó a que la calvicie se vinculara con la vejez o la pérdida de belleza. Sin embargo, esta percepción cambió. Hoy, la cabeza rapada o totalmente calva se asocia a menudo con confianza, elegancia y personalidad propia.

Desde Bruce Willis hasta Dwayne “The Rock” Johnson, pasando por figuras argentinas que se ganaron el cariño del público, cada uno representa que el encanto no depende de una melena, sino de la seguridad con la que se lleva la vida.

Frases para celebrar

El 7 de octubre se comparte en WhatsApp y redes sociales con saludos, memes y mensajes que reivindican la calvicie. Algunas frases populares son:

“Ser calvo no es perder pelo, es ganar estilo”, “Tu cabeza brilla tanto como tu confianza” o “La elegancia no necesita cabello”.

Más allá del humor, el Día del Pelado invita a aceptar las diferencias y reconocer que cada rasgo, incluso la ausencia de cabello, puede ser una forma única de expresar identidad y autoestima.