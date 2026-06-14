Una mañana con choques y vuelcos en la Ciudad de Buenos Aires: seis heridos y un perro rescatado

El incidente se produjo cuando el vehículo, por causas que se investigan, colisionó con el corredor exclusivo, lo que derivó en cortes parciales sobre la avenida Juan Bautista Alberdi y obligó a la Policía a recabar testimonios para establecer las condiciones en las que circulaban los protagonistas del hecho.

En tanto, cerca de las 7 de la mañana, se registró el tercer incidente vial cuando un colectivo de la línea 60 y una moto chocaron sobre la calle Moreno al 1500, entre Virrey Cevallos y Luis Sáenz Peña. El impacto provocó la caída del motociclista, un joven de entre 20 y 25 años que sufrió politraumatismos y debió ser trasladado de urgencia por el SAME al hospital Ramos Mejía para su atención médica.