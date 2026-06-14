Una mañana con choques y vuelcos en la Ciudad de Buenos Aires: seis heridos y un perro rescatado

El accidente de mayor impacto se produjo en el barrio de Parque Patricios. Allí debieron ser atendidos una mujer y dos hombres. El perro quedó atrapado en uno de los vehículos y fue rescatado por los Bomberos.
Tres accidentes viales de gravedad ocurridos dejaron un saldo de al menos seis personas heridas con politraumatismos y provocaron serios trastornos en el tránsito de diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. durante la mañana de este domingo.
El hecho de mayor impacto sucedió en la intersección de la avenida Jujuy y Cátulo Castillo, en el barrio de Parque Patricios, donde dos automóviles chocaron entre sí y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Ante la gravedad del escenario, el personal del SAME asistió de urgencia en el lugar a una mujer de 44 años y a dos hombres de 54 y 31, determinando que presentaban lesiones de diversa consideración.
Los Bomberos de la Ciudad debieron rescatar también a un perro que había quedado atrapado dentro de uno de los vehículos.
Previamente, un automóvil protagonizó otro choque y vuelco tras colisionar contra una unidad del Metrobús en la avenida Juan Bautista Alberdi, en el tramo comprendido entre las calles San Pedrito y Quirno. A causa del impacto contra el corredor exclusivo del transporte público, dos jóvenes de 26 años, una mujer y un hombre, sufrieron politraumatismos y debieron recibir asistencia médica por parte de los equipos sanitarios en el sitio del siniestro.
El incidente se produjo cuando el vehículo, por causas que se investigan, colisionó con el corredor exclusivo, lo que derivó en cortes parciales sobre la avenida Juan Bautista Alberdi y obligó a la Policía a recabar testimonios para establecer las condiciones en las que circulaban los protagonistas del hecho.
En tanto, cerca de las 7 de la mañana, se registró el tercer incidente vial cuando un colectivo de la línea 60 y una moto chocaron sobre la calle Moreno al 1500, entre Virrey Cevallos y Luis Sáenz Peña. El impacto provocó la caída del motociclista, un joven de entre 20 y 25 años que sufrió politraumatismos y debió ser trasladado de urgencia por el SAME al hospital Ramos Mejía para su atención médica.
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