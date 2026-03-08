Día Internacional de la Mujer: cada semana hay cinco femicidios en todo el país

A través de su Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", la entidad expuso las estadísticas de este relevamiento durante un acto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo hincapié en el "incumplimiento de las políticas públicas" para la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, contempladas en distintas leyes vigentes.

Su presidenta, Ada Rico, y la directora ejecutiva, Fabiana Tuñez, ponderaron la labor que La Casa del Encuentro viene realizando "desde hace más de 20 años" y que frente a una coyuntura que demanda "respuestas urgentes", este informe de Investigación remarca "la necesidad de determinar un organismo rector de políticas públicas para dar cumplimiento, por ejemplo, a la Ley Nro. 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones".

Un reclamo que no cesa: basta de femicidios. Durante enero y febrero de este año hubo 19 casos de femicidio.

Al ofrecer los detalles de los datos relevados, Alejandra Benaglia, coordinadora de comunicación de la asociación, precisó que "durante el 2025 se registraron 262 víctimas por violencia de género, con 238 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, un lesbicidio, tres trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños". También dijo que, como "víctimas colaterales", un total de 260 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 53,1% eran menores de edad, quienes quedaron al cuidado de sus familiares e inclusive, siendo huérfanos, ya que sus papás fueron los femicidas.

Sobre el acceso a la Justicia, se indicó que 42 de las mujeres asesinadas habían radicados denuncias por los episodios de violencia de género padecidos, representando solo el 17,4% de ellos. Y que 15 de los autores de esos crímenes tenían dictada una medida cautelar de prevención, apenas un 6,2%. En otro de los fenómenos in crescendo, surge de este documento que 23 víctimas murieron en en contexto de narcocriminalidad y que ocho mujeres resultaron asesinadas cuando se encontraban en situación de prostitución o trata de personas.

También durante el año pasado volvió a observarse un incremento en aquellos hombres que, tras cometer el femicidio, se suicidan, ya que fueron 30 (12,4%), como así también el aumento de los femicidas pertenecientes o retirados de las fuerzas de seguridad, contabilizando 17 casos (7%).

Entre los múltiples reclamos formuladas en la presentación del informe, se hizo hincapié en que "ante la reducción del presupuesto del gobierno nacional, aprobado por el Congreso, pedimos que se revean los recursos destinados a políticas de género". Además, solicitaron "fortalecer la Línea 144, única para la atención y asesoramiento en casos de violencia de género, hoy casi desmantelada" y "cumplir la Ley del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género (Nro. 27.210) para garantizar el acceso a justicia con patrocinios jurídicos gratuitos".

Otro de los puntos demandados desde La Casa del Encuentro reside en "implementar de manera efectiva el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia" (ENIA) y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral" (ESI), en todos los niveles de educación a nivel nacional con la debida incorporación de la temática de violencia sexista (Ley Nro. 26.510)". "Cumplir la Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género" (Nro. 27.452), más conocida como "Ley Brisa". Y con el "Programa Acompañar" a nivel nacional y la llamada "Ley Micaela" de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado", agregaron.

En el panel, que también estuvo integrado por Karina Kalpschtrej (directora ejecutiva adjunta de Poder Ciudadano) y Florencia Mezzadra (gerenta de la Fundación Instituto Natura Argentina). Se destacó que "todos estos incumplimientos demuestran que el Estado no lleva adelante las funciones para las cuales fue creado y que le son ordenadas por las leyes, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales".