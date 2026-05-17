Dolor por la muerte de una joven rosarina en un accidente en Australia

En una de sus publicaciones más recientes, escrita tras pasar varios meses en la isla tailandesa de Koh Tao, había expresado: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías. Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad… crecimiento puro”.

Una compañera de viaje le dedicó un mensaje especialmente emotivo en sus historias de Instagram. “Agradezco al universo haber tenido la posibilidad de conocerte y compartir días tan soñados. Koh Tao fue mi casa gracias a vos y a la hermosa gente que te rodeaba. Buen viaje, Sere”, escribió.

despedida 2

Nacida en Rosario, Serena había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020.

Quién era la joven

Con doble ciudadanía argentina e italiana, en 2020 decidió instalarse en Italia, donde trabajó como camarera y recepcionista en hoteles mientras comenzaba a construir un emprendimiento propio vinculado al asesoramiento para trámites de ciudadanía italiana destinados a argentinos.

Durante los años siguientes recorrió distintos destinos de Europa, América y Asia. Sus allegados aseguran que Australia representaba uno de sus grandes sueños y que había llegado al país oceánico el pasado 17 de abril junto a su amiga Valentina Accardi.

Serena-y-accardi

El viaje terminó de manera trágica la noche del jueves, cuando el micro de la empresa FlixBus en el que viajaban volcó sobre la Bruce Highway, cerca de la localidad de Gumlu, en el estado de Queensland.

El colectivo realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach y llevaba más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes extranjeros y mochileros que recorrían Australia.

Serena Va

Según las primeras reconstrucciones, el vehículo habría perdido el control antes de volcar. Algunas versiones indican incluso que pudo haber impactado previamente contra otro automóvil, aunque las causas exactas todavía son materia de investigación.

Las autoridades australianas describieron la escena como “catastrófica” debido a la violencia del impacto y a la cantidad de pasajeros atrapados entre los restos del vehículo.

El accidente

Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero las graves heridas que sufrió terminaron provocando su muerte horas más tarde.

Su amiga Valentina sobrevivió y permanece internada bajo observación en el Hospital Universitario de Townsville. Además, otras dos personas resultaron gravemente heridas y debieron ser trasladadas en helicóptero a distintos centros médicos de la región.

Serena-3

El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, expresó públicamente sus condolencias y destacó el impacto humano de la tragedia.

“Son jóvenes que están viviendo el viaje de sus vidas en un país extranjero. Que les arrebaten eso es profundamente doloroso”, sostuvo.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Accidentes de Tránsito de Queensland, que intenta determinar las causas del vuelco y pidió colaboración a posibles testigos.

El accidente también reavivó cuestionamientos sobre la seguridad vial en ese tramo de la Bruce Highway, una ruta señalada por autoridades locales por registrar numerosos siniestros fatales en los últimos años.

Según medios australianos, cerca del lugar del vuelco ya se había producido otro grave accidente en 2024, cuando un micro de larga distancia chocó y provocó la muerte de tres mujeres.